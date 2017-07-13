Видеофакт: как спасали унесенного в море слона на Шри-Ланке

Слона вытаскивали из воды в восьми километрах от крупнейшего города Шри-Ланки — Коломбо. Каким образом животное попало в море — неизвестно.

В спасательной операции участвовали три корабля и военные водолазы. Слона обвязали веревками, и корабли тащили его до берега. Всего операция заняла 12 часов.

Спасенное животное передали сотрудникам департамента дикой природы.