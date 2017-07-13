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Видеофакт: как спасали унесенного в море слона на Шри-Ланке
14.07.2017 11:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Слона вытаскивали из воды в восьми километрах от крупнейшего города Шри-Ланки — Коломбо. Каким образом животное попало в море — неизвестно.
В спасательной операции участвовали три корабля и военные водолазы. Слона обвязали веревками, и корабли тащили его до берега. Всего операция заняла 12 часов.
Спасенное животное передали сотрудникам департамента дикой природы.
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Военнослужащие ВМС Шри-Ланки спасли слона, которого унесло в море. Смотрите на видео, как проходила спасательная операция.
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