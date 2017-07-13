Товарооборот Беларуси и Германии превысил миллиард долларов

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Товарооборот Беларуси и Германии в январе-мае вырос на 23% и уже превысил 1 млрд долларов, сообщил посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко журналистам перед встречей руководителей белорусских загранучреждений с представителями бизнеса в Минске.

"В этом году за пять месяцев он вырос на 23%. Есть рост как экспорта, так и импорта", - сказал Сидоренко.

Дипломат уточнил, что двусторонний товарооборот уже превысил 1 млрд долларов, белорусский экспорт составил – 428 млн долларов, импорт – 596 долларов, пишет Интерфакс-Запад .

"Рассчитываем, что в структуре экспорта будет расти доля высокотехнологичной продукции. Поэтому Германия традиционно является и по-прежнему остается одним из наших ключевых партнеров в Европе и Европейском союзе. И на фоне нашего сближения, нормализации отношений с Европейским союзом повысился интерес наших германских партнеров, в том числе и к приоритетным для нас вопросам торгово-экономического сотрудничества", - отметил дипломат.

"Мы констатируем этот интерес на всех треках, будь то создание совместной кооперации или приход инвестиций. Прорабатывается целый ряд проектов, связанных такой актуальной темой, как электромобильность, где наша промышленность, автопром должен занять нишу в дальнейшем развитии на европейском рынке", - сказал Денис Сидоренко.

Он обратил внимание, что дипломаты продолжают содействовать налаживанию двусторонних контактов.

"Важным событием стал визит большой делегации по линии Восточного комитета германской экономики, возобновилась деятельность такого элемента сотрудничества, между бизнес-кругами как Совет делового сотрудничества. И мы очень надеемся, что прямые контакты позволят нарастить наш товарооборот", - отметил посол.