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В Турции пропала российская семья
14.07.2017 11:34 — Разное | Ежедневник
фото: Global Look Press
Судьбу семьи россиян выясняет посольство России в Анкаре. Пропали жители Саратовской области Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и дочери женщины.
Судьбу семьи россиян выясняет посольство России в Анкаре. Пропали жители Саратовской области Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и дочери женщины.
Как рассказал
В российское посольство обратились родственники пропавших на территории Турции граждан России. По их словам, четверо россиян задержаны в Хатае при попытке проникнуть на территорию Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Судьбу семьи россиян выясняет посольство России в Анкаре. Пропали жители Саратовской области Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и дочери...
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