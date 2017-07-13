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В Турции пропала российская семья

14.07.2017 11:34 — Разное | Ежедневник  
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В Турции пропала российская семья

фото: Global Look Press

Судьбу семьи россиян выясняет посольство России в Анкаре. Пропали жители Саратовской области Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и дочери женщины.

Судьбу семьи россиян выясняет посольство России в Анкаре. Пропали жители Саратовской области Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и дочери женщины.

Как рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков, дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции. «Посольство продолжает отслеживать ситуацию», — говорится в сообщении.

В российское посольство обратились родственники пропавших на территории Турции граждан России. По их словам, четверо россиян задержаны в Хатае при попытке проникнуть на территорию Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

 
Теги: Новости
 
 
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Судьбу семьи россиян выясняет посольство России в Анкаре. Пропали жители Саратовской области Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и дочери...

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