Завершился шестой этап ралли-рейда «Шелковый путь — 2017». Два белорусских экипажа вошли в первую десятку. А вот МАЗ Александра Василевского застрял в солончаке, но все же выбрался из ловушки и добрался до финиша, рассказали в «МАЗ-СПОРТавто».





Шестой спецучасток длиной 388 км включал в себя в основном гравийные и каменистые отрезки. Сама трасса была несложной, многие грузовые экипажи проехали ее со скоростью свыше 100 км/ч. Трудности создавали разве что многочисленные ловушки, которых могли не заметить пилоты и штурманы.





Среди белорусов лучший результат показал 25-летний Алексей Вишневский, известный не только как мазовский гонщик, но и как трехкратный чемпион Беларуси по дрифтингу. Алексей приехал седьмым, потратив 3 часа 50 минут. От победителя заезда — россиянина Эдуарда Николаева — белорусский экипаж отстал более чем на 11 минут. В общем зачете он занимает 11-е место и проигрывает лидеру гонки — Дмитрию Сотникову из «КАМАЗ-Мастер» — 7 часов 19 минут.





В пути белорусский экипаж столкнулся с некоторыми странностями: сначала неожиданно открылась дверь кабины (а ехал грузовик на скорости 140 км/ч), следом так же повел себя и люк. «Мистика, да и только!» — отшутился пилот, расстроившись, что из-за этого пришлось тратить драгоценное на спецучастке время. В целом же техника МАЗ оказалась надежнее и выносливее грузовиков других производителей.

Быстро ехал и Сергей Вязович, соревнуясь с Эдуардом Николаевым за первое место (разница между экипажами была в 2 секунды). Однако ближе к финишу пропало электричество — как оказалось, от генератора оторвался провод. Пока нашли неисправность и ее устранили, прошло около часа, отыграть который уже не удалось. В результате МАЗ Вязовича показал 10-е время — 4 часа 34 минуты, а отставание от победителя составило 56 минут. В «абсолюте» экипаж находится на седьмом месте, проигрывая лидеру гонки 4 часа 33 минуты.





С большими проблемами на этапе столкнулся МАЗ Александра Василевского, который серьезно застрял в солончаке. В течение четырех часов машину пытались вытащить, и сделать это удалось лишь после множества попыток. Зато потом МАЗ добрался до финиша без инцидентов, но оказался на 17-м месте. Всего на спецучастке экипаж провел более 8 часов — на 4 часа 23 минуты больше, чем победитель заезда. В турнирной таблице Александр Василевский замыкает десятку с гандикапом в 6 часов 47 минут.





— Участок не слишком сложный, но на гонке случается всякое, невозможно все предусмотреть. Гонщики хотя и устали, но настроены на борьбу. Наша цель — попасть в ТОП-10 по итогам автомарафона. Рассчитываем компенсировать потерянное время уже в Китае, где ожидается несколько крайне сложных этапов, — пояснили в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Седьмой этап включает в себя небольшой 106-километровый спецучасток, который пройдет в гористой местности и приведет к границе с Китаем. По сути, это один из самых простых ралли-заездов гонки.





Ралли-рейд «Шелковый путь — 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».