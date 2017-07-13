По прозвищу Зверь. Боксер из Солигорска замахивается на титул чемпиона мира среди профессионалов

О том, что, несмотря на молодость, Иван Баранчик фигура в сегодняшнем белорусском боксе уникальная, вы можете понять, изучив его ростер — краткую биографию боевых действий. Там нет великих достижений (пока нет!), но есть маленькая зацепка, которая позволяет говорить о том, что главные спецы мирового профессионального ринга не зря сравнивают этого парня с легендарным бойцом Артуро Гатти и выдали ему характерное прозвище Зверь. Зацепка эта спряталась в архивах восьмилетней давности: в 2009-м Иван Баранчик стал чемпионом мира среди юношей до 16 лет. И это единственный в истории нашего бокса подобный успех: призеры были и до, и после, а вот победителей — ни одного!



Иван Баранчик. Фото: Stephanie Trapp / SHOWTIME

Февральский бой Баранчика и Абеля Рамоса в суперлегком весе (до 63,5 кг), который состоялся в Майами, произвел в Штатах форменный фурор и, поговаривают, вполне может быть выдвинут номинантом на звание «бой года». Это была мясорубка, в которой оба боксера падали, вставали и снова бросались в драку. Сильнее, точнее, быстрее и умнее оказался Иван — это была его 15-я победа в 15 проведенных на профессиональном уровне поединках, из которых 10 добыты нокаутом. И вот — новый вызов: 14 июля (ранним утром в субботу по белорусскому времени) 24-летний белорус в том же Майами сразится с также пока небитым американцем Кинаном «Киллером» Смитом (11−0, 5 КО).

К 20 годам Баранчик успел трижды выиграть чемпионат Беларуси, и перед ним, казалось бы, должны были открываться весьма заманчивые олимпийские перспективы. Но парень вдруг выкинул фортель: объявил всем, что уходит с любительского ринга и подается в профессионалы. О причинах столь резкого вектора в развитии карьеры напрямую объявлено не было, но в кулуарах, конечно, все поняли: каждый тренер всегда стремится протащить в число передовиков своего ученика, а потому спортивные показатели, увы, не всегда оказываются главными. Бороться против течения Баранчик то ли устал, то ли не захотел: принял решение и баста! Таким образом, воспитанник солигорской СДЮШОР-1, заключив контракт с американской промоутерской компанией Fight promotions inc., президентом которой является Макс Альперович, помахал всем на прощание перчатками и рванул за океан. Ему вслед доносились смешки: мол, видели мы таких отчаюг, не пройдет и пару лет, вернешься без копейки в кармане…

Но он не вернулся. Прогрессируя от боя к бою, за три года Баранчик успел стать заметной фигурой на профессиональном ринге, настойчиво приближая себя к чемпионскому поясу. С ним работают несколько классных специалистов, в том числе занимался и главный тренер сборной России Эдуард Кравцов, который после поединка с Рамосом сказал: «Это была натуральная война в ринге, в которой Иван одержал тяжелую, но заслуженную победу». Добавив в одном из интервью, что Баранчик «один из лучших молодых талантов в профессиональном боксе».

У Кравцова в США свой тренировочный лагерь. Этот специалист покинул пост наставника российской сборной из-за несправедливого отношения к своим спортсменам и хотел сосредоточиться на работе с профессионалами: «Решение было принято после чемпионата страны, который проходил в Самаре, где, на мой взгляд, не совсем корректно обошлись с моим боксером, который также был лицензирован на Олимпийские игры в Рио. Многие специалисты бокса, не только российские, предрекали ему минимум медаль. Я про Раджаба Бутаева. С весны я начал активную работу с профессиональными боксерами, тот же Бутаев туда перешел и успешно дебютировал».



Иван Баранчик отправляет в нокаут Абеля Рамоса. Фото: Stephanie Trapp / SHOWTIME

Бутаев, к слову, работает в Америке бок о бок с Баранчиком. Но уже без Кравцова — недавно его вернули в главкомы российской команды, где он после недавнего чемпионата Европы сменил Олега Меньшикова.

Похоже, специалисты действительно увидели в нашем Иване серьезную чемпионскую перспективу и плавно выводят его на пик. Недавно в лагере, где тренируется Баранчик, побывал российский боксер Денис Лебедев, который провел с Иваном несколько занятий в ринге. Кстати, совсем недавно Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана и сохранил за собой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

Так что же это за боксер, Иван Баранчик, о котором мы, несмотря на все его успехи, не знаем почти ничего? За ответом на этот вопрос я обратился к первому тренеру Ивана — Валерию Торжецкому. Тоже, замечу, личности очень примечательной. Боксом Валерий Викторович начинал заниматься у легендарного Владимира Когана:

— Помню, пришел на первое занятие, а народу — тьма: человек сто новичков! Владимир Львович не мудрствуя лукаво сразу поставил всех в пары и раздал перчатки. На следующую тренировку собралось уже вдвое меньше мальчишек. Тренер еще раз раздал перчатки. А уже в третий раз, когда шеренга поредела до 20 самых отчаянных штыков, сказал: «Ну вот теперь приступим к работе…»

Валерий Торжецкий до сих пор тренирует в том самом боксерском зале солигорской СДЮШОР-1, где делал первые шаги Иван Баранчик.

— Иван пришел в 12 лет, его привели друзья. Я тогда только переехал в Солигорск из Слонима, хорошо помню тот набор — очень неплохие ребята. У меня занятия строятся так: всех новичков неделю держу на «лапах». То, как парень здесь работает, может о многом сказать. В Баранчике я сразу почувствовал скорость, жесткость и силу. Техника, конечно, хромала, но желание тренироваться и добиваться успехов были огромными.



Валерий Торжецкий готовит новых чемпионов. Фото с сайта sb.by

— Стало быть, тот факт, что он сейчас очень часто выигрывает нокаутами, не случаен?

— Совершенно верно. Ваня был очень одаренным, его нельзя было долго держать в Солигорске. И я через два года передал его в Минское областное училище олимпийского резерва. Конечно, все азы бокса он так и не успел пройти, но за счет упорства уверенно движется к поставленной цели.

— Вы поддерживаете с ним контакт?

— Конечно, часто созваниваемся, общаемся. Перед боями, после.

— Он не спрашивал у вас совета насчет своего перехода в профессионалы?

— Позвонил и поставил перед фактом: «Викторович, я принял такое решение!» Что я мог ответить? Для молодого парня это поступок! Недоучился, отказался от ставки, сказал: «У меня все будет, но чуть позже». И это тоже его характеризует как решительную и смелую личность. Кстати, после боя со Смитом Иван собирается наведаться в Беларусь. Говорит, что очень соскучился по родине, по маме, по Солигорску.

— Характер у него хулиганистый?

— Я всех своих учеников воспитываю в том духе, что непозволительно свои бойцовские навыки применять на улице. Помню, Ваня как-то подрался с кем-то. Пришлось взять с него подписку, что больше никогда не будет пользоваться своими умениями вне зала. До сих пор у меня эта бумага хранится. Как и записанные на видео первые бои. Даст бог, станет чемпионом — отдам в музей.

— Сейчас Иван Баранчик — настоящий атлет: хоть в соревнованиях по бодибилдингу участвуй.

— Он всегда был крепышом, но в любительском боксе несколько другая специфика, там прокачанные мышцы не являются преимуществом. А в профи Иван явно почувствовал, что нужна сила. Необходимо мощно бить, иметь крепкий торс, чтобы удары держать. Он и сам многое понимает в тренировочном процессе плюс с ним работают специалисты очень высокого уровня. Все это дает такие результаты.

— Иван единственный в Беларуси боксер, который сумел стать чемпионом мира среди юниоров.

— Победил тогда за счет волевых качеств и огромного желания, потому что в техническом оснащении многим уступал. Но Ваня крутился, вертелся, бил и выиграл. И свой потенциал, я в этом уверен, Иван Баранчик раскрыл еще далеко не полностью…

***

Сегодня в суперлегком весе два короля: намибийский боксер Джулиус Индонго (чемпион мира по версиям WBА и IBF), а также британец Теренс Кроуфорд (WBC и WBO). 19 августа им предстоит объединительный бой — мир узнает абсолютного чемпиона мира. Хочется верить, что совсем скоро в борьбу за этот пояс вмешается и белорус, которого Америка пока только начинает узнавать под грозным прозвищем Зверь.