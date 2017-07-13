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Видеофакт: Рапота возложил цветы к вечному огню в Витебске

14.07.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Государственный секретарь сначала поприветствовал собравшихся ветеранов, затем принял участие в церемонии возложения цветов. В обед у Григория Рапоты намечена поездка в музей-усадьбу И.Е. Репина "Здравнёво".

14 июля на "Славянском базаре" проходит День Союзного государства. Увенчает его юбилейный концерт ансамбля "Сябры".

 
 
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В Витебске прошла церемония возложения цветов у Вечного огня к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей с участием госсекретаря Союзного...

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