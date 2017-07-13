Официальное открытие 26-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар" прошло в четверг вечером.

На концерте, который длился несколько часов, выступили ирландский рок-музыкант Крис де Бург, известный миру своей песней The Lady in Red, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Зара, Слава, NaviВand. Кроме того, впервые Беларусь посетил сын известного певца Хулио Иглесиаса и младший брат Энрике Иглесиаса — Хулио Иглесиас-младший.

В зале присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Молдовы Игорь Додон.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло официальное открытие масштабного праздника.

Читайте также на Sputnik:

Лукашенко выступил на открытии "Славянского базара" в Витебске

Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров

Торговля, песни, шашлыки: репортаж с первого дня "Славянского базара"

Фестивальные площадки и программы "Славянского базара в Витебске — 2017"

Денег нет, Лепса не слушаю — что делать на "Славянском базаре"?