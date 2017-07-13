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Эмоциональная Королева и огненная Слава - как прошло открытие "Базара"

14.07.2017 11:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Официальное открытие 26-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар" прошло в четверг вечером.

На концерте, который длился несколько часов, выступили ирландский рок-музыкант Крис де Бург, известный миру своей песней The Lady in Red, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Зара, Слава, NaviВand. Кроме того, впервые Беларусь посетил сын известного певца Хулио Иглесиаса и младший брат Энрике Иглесиаса — Хулио Иглесиас-младший.

В зале присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Молдовы Игорь Додон. 

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло официальное открытие масштабного праздника.

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Теги: Витебск
 
 
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На открытии "Славянского базара" Крис де Бург исполнил песню, ностальгируя под дождем, а Зара пела в окружении велосипедистов.

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