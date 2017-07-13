Пара в США купила новый Infiniti вдвое дешевле из-за ошибочной рекламы

Пара в США купила компактный кроссовер Infiniti QX30 за 17 790 долларов, хотя стоимость автомобиля составляет 35 000 долларов. Такая возможность у них появилась из-за того, что Facebook показал им рекламу с неправильной стоимостью машины. Об этом сообщает WDRB.com .



Фото: Infiniti

Как только семья Куперов увидела рекламу, которая предлагала купить Infiniti QX30 за 17 790 долларов, они сразу же позвонили дилеру. Тем не менее, менеджер по продажам заявил, что приобрести машину за такую цену невозможно.

После этого пара связалась с представительском японского автопроизводителя и объяснила ситуацию. В компании заявили, что если Куперы увидели такую рекламу, значит они могут купить автомобиль за эту цену. При этом после этого страницу, где была указана ошибочная стоимость, закрыли для корректировки.