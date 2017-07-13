ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пара в США купила новый Infiniti вдвое дешевле из-за ошибочной рекламы

14.07.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пара в США купила компактный кроссовер Infiniti QX30 за 17 790 долларов, хотя стоимость автомобиля составляет 35 000 долларов. Такая возможность у них появилась из-за того, что Facebook показал им рекламу с неправильной стоимостью машины. Об этом сообщает WDRB.com.


Фото: Infiniti

Как только семья Куперов увидела рекламу, которая предлагала купить Infiniti QX30 за 17 790 долларов, они сразу же позвонили дилеру. Тем не менее, менеджер по продажам заявил, что приобрести машину за такую цену невозможно.

После этого пара связалась с представительском японского автопроизводителя и объяснила ситуацию. В компании заявили, что если Куперы увидели такую рекламу, значит они могут купить автомобиль за эту цену. При этом после этого страницу, где была указана ошибочная стоимость, закрыли для корректировки.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за ошибки в рекламе находчивая пара из США купила новенький Infiniti в два раза дешевле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Уручье припаркованное авто "накрыла" обшивка здания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика