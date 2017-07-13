В арке дома возле станции метро «Уручье» на автомобили обвалилась обшивка здания.

Происшествие случилось в корпусе 2 дома 168 на проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в соцсетях читатели. О том, повреждены ли припаркованные авто, не сообщается.



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Напомним, вчера на столичной улице Богдановича на припаркованный Renault упал рекламный щит и «прошил» его насквозь. Пострадавших в этом происшествии не было.