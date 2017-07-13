|
В Уручье припаркованное авто "накрыла" обшивка здания
В арке дома возле станции метро «Уручье» на автомобили обвалилась обшивка здания.
Происшествие случилось в корпусе 2 дома 168 на проспекте Независимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в соцсетях читатели. О том, повреждены ли припаркованные авто, не сообщается.
Напомним, вчера на столичной улице Богдановича на припаркованный Renault
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось в корпусе 2 дома 168 на проспекте Независимости.
|
Архив (Разное)
Комментарии