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Аналитики Moody’s спрогнозировали белорусской экономике рецессию

14.07.2017 12:09 — Разное | Ежедневник  
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Аналитики Moody’s спрогнозировали белорусской экономике рецессию

фото: bwbx.io

Moody’s прогнозирует дальнейшее падение реального ВВП Беларуси в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте рейтингового агентства.

В то же время эксперты полагают, что темпы сокращения экономики будут гораздо слабее, чем в два предыдущих года, благодаря возобновлению объемов экспорта нефтепродуктов и экономическому восстановлению России, которая является крупнейшим торговым партнером, пишет Myfin.by.

Moody’s сохраняет рейтинг Беларуси на уровне Caa1 со стабильным прогнозом, сказано в пресс-релизе.

Главными сильными сторонами нашей страны являются диверсифицированная и индустриализованная экономика, а также относительно высокий доход на душу населения.

Однако кредитоспособность сдерживает постоянная внешняя уязвимость, свидетельство которой – малый объем активов в валюте и зависимость от зарубежной финансовой поддержки.

«Беларусь близка к получению достаточных внешних средств для рефинансирования или уплаты валютных обязательств на следующие 18 месяцев, включая 800 млн долларов по евробондам в январе 2018-го», – считает старший вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.

Страна урегулировала спор с Россией по ценам импорта нефти для своих НПЗ, выплатила связанные с этим задолженности и должна получить до 1 млрд двусторонних займов.

Соответственно, Moody’s не ожидает более, что Беларусь будет искать участия в программе МВФ, говорится в пресс-релизе.

Вдобавок страна только что разместила двухтраншевый пакет евробондов на 1,4 млрд долларов и получит финальные транши двухмиллиардного кредита ЕФСР.

И все же позиция Беларуси по внешней ликвидности слаба и есть значительные условные обязательства, связанные с занимающим большую долю госсектором. Превалирующая часть госдолга номинирована в иностранной валюте, даже облигации, размещенные на внутреннем рынке, отмечает Moody’s.

 
 
Ссылка на источник 33
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Moody’s прогнозирует дальнейшее падение реального ВВП Беларуси в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте рейтингового агентства.

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