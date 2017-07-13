Аналитики Moody’s спрогнозировали белорусской экономике рецессию

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Moody’s прогнозирует дальнейшее падение реального ВВП Беларуси в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте рейтингового агентства.

В то же время эксперты полагают, что темпы сокращения экономики будут гораздо слабее, чем в два предыдущих года, благодаря возобновлению объемов экспорта нефтепродуктов и экономическому восстановлению России, которая является крупнейшим торговым партнером, пишет Myfin.by .



Moody’s сохраняет рейтинг Беларуси на уровне Caa1 со стабильным прогнозом, сказано в пресс-релизе.



Главными сильными сторонами нашей страны являются диверсифицированная и индустриализованная экономика, а также относительно высокий доход на душу населения.



Однако кредитоспособность сдерживает постоянная внешняя уязвимость, свидетельство которой – малый объем активов в валюте и зависимость от зарубежной финансовой поддержки.



«Беларусь близка к получению достаточных внешних средств для рефинансирования или уплаты валютных обязательств на следующие 18 месяцев, включая 800 млн долларов по евробондам в январе 2018-го», – считает старший вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.



Страна урегулировала спор с Россией по ценам импорта нефти для своих НПЗ, выплатила связанные с этим задолженности и должна получить до 1 млрд двусторонних займов.



Соответственно, Moody’s не ожидает более, что Беларусь будет искать участия в программе МВФ, говорится в пресс-релизе.



Вдобавок страна только что разместила двухтраншевый пакет евробондов на 1,4 млрд долларов и получит финальные транши двухмиллиардного кредита ЕФСР.



И все же позиция Беларуси по внешней ликвидности слаба и есть значительные условные обязательства, связанные с занимающим большую долю госсектором. Превалирующая часть госдолга номинирована в иностранной валюте, даже облигации, размещенные на внутреннем рынке, отмечает Moody’s.