Видеофакт: в минском метро у девушки вспыхнул рюкзак

Минский метрополитен опубликовал видео с камер наблюдения инцидента, который произошел накануне вечером на станции метро "Площадь Победы". У девушки, заходившей на станцию, внезапно задымился, а потом вспыхнул рюкзак. Сотрудники метрополитена помогли оперативно потушить возгорание.

"В рюкзаке пассажирки загорелся аккумулятор для электронной сигареты. Сотрудник УВД по охране метрополитена в течение нескольких секунд ликвидировал возгорание",- сообщили в пресс-службе минского метрополитена.

Там также напомнили, что нередко пассажиры игнорируют правила безопасности и перервозят опасные грузы в ручной клади. Только в июне нынешнего года при досмотре пассажиров метро было выявлено 458 предметов, запрещенных к перевозке — пиротехника, емкости с огнеопасными жидкостями, газовые баллоны, емкости с краской, заправленная газовая горелка, аккумуляторные батареи, заправленные электролитом, бензопилы и бензокосы с топливом.