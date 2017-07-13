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Видеофакт: в минском метро у девушки вспыхнул рюкзак

14.07.2017 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Минский метрополитен опубликовал видео с камер наблюдения инцидента, который произошел накануне вечером на станции метро "Площадь Победы". У девушки, заходившей на станцию, внезапно задымился, а потом вспыхнул рюкзак. Сотрудники метрополитена помогли оперативно потушить возгорание.

"В рюкзаке пассажирки загорелся аккумулятор для электронной сигареты. Сотрудник УВД по охране метрополитена в течение нескольких секунд ликвидировал возгорание",- сообщили в пресс-службе минского метрополитена.

Там также напомнили, что нередко пассажиры игнорируют правила безопасности и перервозят опасные грузы в ручной клади. Только в июне нынешнего года при досмотре пассажиров метро было выявлено 458 предметов, запрещенных к перевозке — пиротехника, емкости с огнеопасными жидкостями, газовые баллоны, емкости с краской, заправленная газовая горелка, аккумуляторные батареи, заправленные электролитом, бензопилы и бензокосы с топливом.

 
 
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Причиной внезапного возгорания стала аккумуляторная батарея для электронной сигареты.

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