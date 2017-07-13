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В Минфине уверены, что Беларусь сможет снизить годовую инфляцию до 5 процентов

14.07.2017 13:02 — Разное | Ежедневник  
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В Минфине уверены, что Беларусь сможет снизить годовую инфляцию до 5 процентов

фото: belta.by

Годовая инфляция в Беларуси в ближайшее время может быть снижена до 5%, уверен министр финансов страны Владимир Зиновский.

"У нас по прогнозу должна была быть инфляция не больше 9%, но ход набора индекса потребительских цен позволяет ожидать, что она не будет более 7%. Самое главное, чтобы наши предприятия и организации, которые производят продукцию, снижая затраты, не увеличивали цену. Уверен, что в ближайшее время мы сможем снизить годовую инфляцию до 5%",  - цитирует Зиновского госагентство БЕЛТА в пятницу.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция в Беларуси по итогам года не должна превысить 9%.

Инфляция в Беларуси за 2016 год составила 10,6% при прогнозе 12%.

 
 
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Годовая инфляция в Беларуси в ближайшее время может быть снижена до 5%, уверен министр финансов страны Владимир Зиновский.

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