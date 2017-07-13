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Максимальные 300 не набрал никто. Как абитуриенты сдали в этом году ЦТ
14.07.2017 12:47 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
В РИКЗ озвучили предварительные итоги централизованного тестирования — 2017. На заветную сотку тесты этим летом написали 303 человека. У 292 абитуриентов 100 баллов по одному предмету, у 11 — по двум. Максимальные 300 баллов не набрал никто.
Предмет Количество оценок 100 баллов
Русский язык 66
Белорусский язык 35
Математика 69
Физика 15
Химия 25
Обществоведение 16
Иностранные языки 49
Биология 18
История Беларуси 19
География 1
Всемирная история (новейшее время) 1
«Среди абитуриентов, получивших сто баллов, — 100 выпускников гимназий, 65 — лицеев, 85 — средних школ, 1 — выпускник ссуза, — перечисляет Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний. — А также 51 выпускник прошлых лет и один абитуриент, который в этом году окончил учреждение образования не в Беларуси».
При этом 82 стобалльника — выпускники из Минска, 87 — из райцентров и 9 из сельских школ.
«Такие результаты говорят о том, что сдать тесты на сто баллов могут выпускники разных типов учебных заведений, — сообщают в РИКЗ. — Причем, как в городе, так и в сельской местности».
Кстати, всего ЦТ в этом году писали 90 125 абитуриентов, пишет
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В РИКЗ озвучили предварительные итоги централизованного тестирования — 2017. На заветную сотку тесты этим летом написали 303 человека. У 292 абитуриентов 100 баллов по...
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