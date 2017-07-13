Максимальные 300 не набрал никто. Как абитуриенты сдали в этом году ЦТ

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В РИКЗ озвучили предварительные итоги централизованного тестирования — 2017. На заветную сотку тесты этим летом написали 303 человека. У 292 абитуриентов 100 баллов по одному предмету, у 11 — по двум. Максимальные 300 баллов не набрал никто.

Предмет Количество оценок 100 баллов

Русский язык 66

Белорусский язык 35

Математика 69

Физика 15

Химия 25

Обществоведение 16

Иностранные языки 49

Биология 18

История Беларуси 19

География 1

Всемирная история (новейшее время) 1

«Среди абитуриентов, получивших сто баллов, — 100 выпускников гимназий, 65 — лицеев, 85 — средних школ, 1 — выпускник ссуза, — перечисляет Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний. — А также 51 выпускник прошлых лет и один абитуриент, который в этом году окончил учреждение образования не в Беларуси».

При этом 82 стобалльника — выпускники из Минска, 87 — из райцентров и 9 из сельских школ.

«Такие результаты говорят о том, что сдать тесты на сто баллов могут выпускники разных типов учебных заведений, — сообщают в РИКЗ. — Причем, как в городе, так и в сельской местности».

Кстати, всего ЦТ в этом году писали 90 125 абитуриентов, пишет tut.by .