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Максимальные 300 не набрал никто. Как абитуриенты сдали в этом году ЦТ

14.07.2017 12:47 — Разное | Ежедневник  
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Максимальные 300 не набрал никто. Как абитуриенты сдали в этом году ЦТ

фото: sputnik.by

В РИКЗ озвучили предварительные итоги централизованного тестирования — 2017. На заветную сотку тесты этим летом написали 303 человека. У 292 абитуриентов 100 баллов по одному предмету, у 11 — по двум. Максимальные 300 баллов не набрал никто.

Предмет                                                         Количество оценок 100 баллов

Русский язык                                                 66

Белорусский язык                                         35

Математика                                                   69              

Физика                                                           15

Химия                                                            25

Обществоведение                                        16 

Иностранные языки                                     49

Биология                                                       18

История Беларуси                                        19

География                                                      1

Всемирная история (новейшее время)        1

«Среди абитуриентов, получивших сто баллов, — 100 выпускников гимназий, 65 — лицеев, 85 — средних школ, 1 — выпускник ссуза, — перечисляет Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний. — А также 51 выпускник прошлых лет и один абитуриент, который в этом году окончил учреждение образования не в Беларуси».

При этом 82 стобалльника — выпускники из Минска, 87 — из райцентров и 9 из сельских школ.

«Такие результаты говорят о том, что сдать тесты на сто баллов могут выпускники разных типов учебных заведений, — сообщают в РИКЗ. — Причем, как в городе, так и в сельской местности».

Кстати, всего ЦТ в этом году писали 90 125 абитуриентов, пишет tut.by.

 
Теги: Минск
 
 
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В РИКЗ озвучили предварительные итоги централизованного тестирования — 2017. На заветную сотку тесты этим летом написали 303 человека. У 292 абитуриентов 100 баллов по...

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