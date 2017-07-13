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Белорусский толкатель ядра занял второе место на юношеском ЧМ в Кении
Белорусский толкатель ядра Михаил Самусев занял второе место на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике (U-18), который проходит в Найроби, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Самусев вел упорную борьбу с представителем ЮАР Джонатаном Де Ласеем, который во втором выходе в сектор для метания смог отправить ядро на 19 м 93 см. В своей пятой попытке белорус сумел показать результат 19 м 99 см.
Первое место занял Тимо Нортхофф из Германии — 20 м 72 см.
Отметим, атлеты толкали ядро весом 5 кг вместо стандартного снаряда в соревнованиях среди мужчин в 7,2 кг.
Серебряная медаль Михаила Самусева первая в копилке сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике для спортсменов до 18 лет.
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Белорусский толкатель ядра Михаил Самусев занял второе место на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике (U-18), который проходит в Найроби.
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