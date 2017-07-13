Белорусский толкатель ядра занял второе место на юношеском ЧМ в Кении

Белорусский толкатель ядра Михаил Самусев занял второе место на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике (U-18), который проходит в Найроби, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Михаил Самусев. Фото с сайта bfla.eu

Михаил Самусев вел упорную борьбу с представителем ЮАР Джонатаном Де Ласеем, который во втором выходе в сектор для метания смог отправить ядро на 19 м 93 см. В своей пятой попытке белорус сумел показать результат 19 м 99 см.

Первое место занял Тимо Нортхофф из Германии — 20 м 72 см.

Отметим, атлеты толкали ядро весом 5 кг вместо стандартного снаряда в соревнованиях среди мужчин в 7,2 кг.

Серебряная медаль Михаила Самусева первая в копилке сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике для спортсменов до 18 лет.