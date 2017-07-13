Картинка дня: оптическая иллюзия, которая улучшает зрение

Оптическая иллюзия с вращением спирали повышает способность человека читать мелкий текст. Научная работа об этом опубликована в журнале Psychological Science , кратко о исследовании рассказывает издание IFLScience .



Такую спираль использовали ученые. Изображение: iflscience.com

Ученые из Университета Глазго и Йоркского университета проверили остроту зрения у 74 добровольцев. Потом каждому 30 секунд показывали известную иллюзию с вращающейся спиралью. После зрение проверили еще раз.

Те, кто смотрел на вращение по часовой стрелке (спираль «расширялась»), на короткое время стали лучше видеть мелкие буквы. «Сжимающаяся» спираль на время снизила остроту зрения испытуемых. Эффект был непродолжительным, вскоре зрение вернулось к изначальной остроте.

По мнению исследователей, спираль не меняла работу нейронов. Однако она могла повлиять на адаптацию мозга к расширению или сжатию картинки. Это повлияло на способность к распознаванию букв. Влияние иллюзии на остроту зрения исследователи назвали «мальким, но удивительным» эффектом.