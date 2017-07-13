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Стал известен возможный соперник БАТЭ в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов

14.07.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В случае успеха в дуэли с армянским «Алашкертом» БАТЭ сыграет с чемпионом Чехии — «Славией» из Праги.

Напомним, что первый матч с «Алашкертом», который проходил в Борисове, завершился со счетом 1:1.

В этом году «Славия» впервые с 2009 года стала чемпионом Чехии. Летом команда подписала несколько известных игроков, включая португальца Данни, турка Хамита Алтынтопа и украинца Руслана Ротаня. Все они имеют большой опыт выступления за свои национальные сборные.

 
 
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

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