Стал известен возможный соперник БАТЭ в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В случае успеха в дуэли с армянским «Алашкертом» БАТЭ сыграет с чемпионом Чехии — «Славией» из Праги.

Напомним, что первый матч с «Алашкертом», который проходил в Борисове, завершился со счетом 1:1.

В этом году «Славия» впервые с 2009 года стала чемпионом Чехии. Летом команда подписала несколько известных игроков, включая португальца Данни, турка Хамита Алтынтопа и украинца Руслана Ротаня. Все они имеют большой опыт выступления за свои национальные сборные.