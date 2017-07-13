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Китайский 17-тонный бульдозер станцевал тверк на двух колесах. Кто круче: белорусы или китайцы?

14.07.2017 13:14 — Разное | Tut.by  
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Во время презентации рабочей техники в Китае фронтальный погрузчик станцевал на передних колесах. На ролик обратил внимание портал Gizmodo, пишет Lenta.ru.

В опасной близости от машины находились танцоры и ведущие, что вызвало негодование пользователей Сети. В ролике фигурирует машина FL958G-II от компании Lovol Heavy Industry Co. Согласно официальному сайту производителя, рабочая масса этого погрузчика составляет 16,7 тонны.

Стоит отметить, что и в Беларуси успешно подхватили идею «танцев тракторов». Выглядит это в исполнении белорусских тракторов очень впечатляюще.

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Белорусские трактора "освоили" уже не один танец. Но китайский бульдозер тоже выглядит впечатляюще.

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