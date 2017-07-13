Белорусские баскетболистки сыграют со словачками в полуфинале молодежного чемпионата Европы

На женском молодежном чемпионате Европы по баскетболу в дивизионе «В», который проходит в израильском Эйлате, определился квартет полуфиналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболистки белорусской «молодежки» в заключительном матче предварительной группы «В» уступили хозяйкам соревнований израильтянкам со счетом 68:72 (11:27, 19:19, 18:18, 20:8).

В предыдущих турах подопечные Ольги Подобед выиграли у сверстниц из Румынии (70:68), Хорватии (79:72), Ирландии (68:42) и Великобритании (70:58).

Итоговое положение команд: Сербия — 9 очков, Беларусь — 9, Израиль — 9, Великобритания — 7, Ирландия — 5.

В группе «А» команды завершили соревнования в таком порядке: Словакия — 9, Германия — 9, Чехия — 8, Греция — 8, Украина — 6, Исландия — 5.

Таким образом, в субботу, 15 июля, сборная Беларуси сыграет в полуфинале с командой Словакии, а сербские баскетболистки будут соперничать с немецкой дружиной.

Победители полуфинальных матчей обеспечат себе путевки в элитный дивизион и 16 июля встретятся в игре за 1-е место. Проигравшие команды в этот же день разыграют третий пропуск в дивизион «А».