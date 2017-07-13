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Выходные в Минске: куда сходить 15 и 16 июля

14.07.2017 13:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Лета в Беларуси по-прежнему нет, зато есть множество занятных альтернатив отдыху у воды на природе с загорание и покупание. 

Sputnik проанализировал предложения грядущих выходных и выбрал наиболее интересные варианты досуга. 

Музыка у Ратуши

По хорошей летней традиции музыка у Ратуши в субботу будет звучать весь день. С утра помузицировать предложат случайным прохожим, причем в этот раз организаторы проекта "Свободный рояль" обещают два инструмента и возможность сразиться с точно такими же любителями. Иными словами, с 10:00 до 12:00 у Ратуши состоится своеобразный "баттл", поучаствовать в котором сможет любой желающий.

Выходные в Минске: куда сходить 15 и 16 июля
© Pixabay
Клавиши рояля

Вечером у Ратуши будет звучать классика в исполнении профессионалов. Обещают фрагменты из оперетт Штрауса и Кальмана, а также их оркестровую музыку – польки, галопы, вальсы. Петь будут солисты Государственного камерного хора Беларуси и Гродненской капеллы. Начало – в 20:30

Кроме того, в течение всего дня и вечером в разных уголках Верхнего города будет звучать самая разная музыка от участников проекта "Пешеходка".

Кино у Ратуши 

Помимо музыки и танцев в эту субботу у Ратуши еще можно будет насладиться и кино. И опять бесплатно. Показ организуют прямо на открытом воздухе во дворе отеля "Монастырский". Начала сеанса – в 21:00. Показывать будут итальянские короткометражки, которые стали победителями национальных и европейских фестивалей. Это маленькие комедии, драмы и мелодрамы, которые, по словам организаторов, заставят зрителей окунуться в атмосферу итальянской жизни.

Гигантский цветочный гобелен в Ботаническом

Флористический показ, всевозможные тематические развлечения и мастер-классы ждут гостей на фестивале "Природные узоры" в Ботаническом саду. Самым ярким событием должно стать создание большого природного гобелена. Причем можно будет не только наблюдать, как работает флорист Ольга Банис со своей командой, но и поучаствовать в создании полотна. 

Организаторы говорят, что фестиваль призван показать, как с помощью привычных природных материалов можно менять пространство вокруг себя, делать его ярче и интереснее.

Однако чтобы попасть на фестиваль, нужно будет купить за 6 рублей входной билет в Ботанический сад. 

Гонки с препятствиями 

У любителей испытать себя в эти выходные есть отличная возможность проверить свои силы. В горнолыжном комплексе "Логойск" устраивают соревнования по гонкам с препятствиями BISON RACE. Организаторы ждут, что на старт выйдут более 700 спортсменов из Беларуси, России, Украины и Польши.

Выходные в Минске: куда сходить 15 и 16 июля
© REUTERS Vasily Fedosenko
Bison race

На трассе участников состязаний будут ждать более 40 всевозможных препятствий, в том числе впервые – канализационная труба, по которой нужно будет карабкаться вверх под мощным напором воды.

Зато всем, кто доберется до финиша, организаторы обещают памятную медаль с изображением бизона. 

Бадминтон и шахматы в парке

Сразиться в бадминтон или шахматы отныне можно в парке Горького и на набережной Свислочи со стороны Троицкого предместья. Здесь появились "Банки удовольствий Боржоми" с бесплатным прокатом спортинвентаря. Их придумали для горожан, которые жаждут активного отдыха, но ленятся выбираться на природу. Достаточно прийти в парк налегке и одолжить все необходимое на месте.

Выходные в Минске: куда сходить 15 и 16 июля
© Pixabay
Шахматы, архивное фото

В банках, по словам авторов идеи, можно найти все необходимое для самых популярных игр: от бадминтона до пляжного волейбола. Инвентарь выдают инструкторы после предъявления какого-нибудь документа, они же помогут разобраться с правилами незнакомой игры или при необходимости собрать команду. 

Open шкаф на лужайке 

Ответственных модниц и модников в субботу ждут на очередной барахолке Open шкаф у бара "Хулиган". Обещают отличную музыку, городскую еду, приятное общение в кругу друзей и хороших знакомых, а также возможность приобрести новые образы и попрощаться с ненужными нарядами. 

Барахолка на террасе "Хулигана" будет работать в субботу и в воскресенье с 12:00.

 
 
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