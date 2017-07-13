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Лукашенко поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии и пожелал успехов в осуществлении важных реформ

14.07.2017 13:24 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии и пожелал успехов в осуществлении важных реформ

фото: c-ib.ru

Александр Лукашенко направил поздравление президенту Франции Эммануэлю Макрону и гражданам страны по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Взаимная симпатия наших народов, искренний доброжелательный интерес всегда были и остаются надежным фундаментом многогранного белорусско-французского сотрудничества, которое, я уверен, будет и далее активно и плодотворно развиваться", — говорится в поздравлении.

Президент Беларуси пожелал своему французскому коллеге здоровья, успехов в реализации начатых важных государственных реформ, а также мира и благополучия французскому народу.

Взятие Бастилии считается началом Великой французской революции. Официально праздник был учрежден в 1880 году. С тех пор штурм крепости считается символом согласия и единения французской нации, а День взятия Бастилии фактически является Днем независимости страны. В этот день во Франции проходит ряд торжественных балов. Обязательным финалом празднования становится грандиозный фейерверк у Эйфелевой башни и на Марсовом поле в 10 часов вечера.

 
 
 
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Александр Лукашенко направил поздравление президенту Франции Эммануэлю Макрону и гражданам страны по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом сообщили в пресс-службе...

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