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Погода в Беларуси на выходные: дожди прекратятся и станет прохладнее
14.07.2017 13:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси на предстоящих выходных, но дождей уже будет меньше и станет прохладнее, сообщили Sputnik в пятницу Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Всю рабочую неделю в Беларуси шли сильные дожди, синоптики неоднократно объявляли из-за этого оранжевый уровень опасности, но затем пообещали, что погода в стране начнет меняться.
"В субботу будет облачно с прояснениями, дожди пройдут по северо-востоку страны", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что ночью температура воздуха составит от +6 до +12°С, днем – до +21°С.
В воскресенье и понедельник в Беларуси будет прохладно, кратковременные дожди пройдут только ночью и лишь в отдельных районах. Синоптики прогнозируют, что днем в воскресенье 16 июля термометры покажут от +17 до +24°С, а в понедельник по северо-востоку – только +14..+16°С.
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Всю рабочую неделю в Беларуси шли сильные дожди, синоптики неоднократно объявляли из-за этого оранжевый уровень опасности.
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