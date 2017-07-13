Погода в Беларуси на выходные: дожди прекратятся и станет прохладнее

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси на предстоящих выходных, но дождей уже будет меньше и станет прохладнее, сообщили Sputnik в пятницу Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Pixabay Проливные дожди подтопили жилые дома в Новогрудке

Всю рабочую неделю в Беларуси шли сильные дожди, синоптики неоднократно объявляли из-за этого оранжевый уровень опасности, но затем пообещали, что погода в стране начнет меняться.

"В субботу будет облачно с прояснениями, дожди пройдут по северо-востоку страны", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ночью температура воздуха составит от +6 до +12°С, днем – до +21°С.

В воскресенье и понедельник в Беларуси будет прохладно, кратковременные дожди пройдут только ночью и лишь в отдельных районах. Синоптики прогнозируют, что днем в воскресенье 16 июля термометры покажут от +17 до +24°С, а в понедельник по северо-востоку – только +14..+16°С.