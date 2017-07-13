ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в Беларуси на выходные: дожди прекратятся и станет прохладнее

14.07.2017 13:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси на предстоящих выходных, но дождей уже будет меньше и станет прохладнее, сообщили Sputnik в пятницу Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода в Беларуси на выходные: дожди прекратятся и станет прохладнее
© Pixabay
Проливные дожди подтопили жилые дома в Новогрудке

Всю рабочую неделю в Беларуси шли сильные дожди, синоптики неоднократно объявляли из-за этого оранжевый уровень опасности, но затем пообещали, что погода в стране начнет меняться.

"В субботу будет облачно с прояснениями, дожди пройдут по северо-востоку страны", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ночью температура воздуха составит от +6 до +12°С, днем – до +21°С.

В воскресенье и понедельник в Беларуси будет прохладно, кратковременные дожди пройдут только ночью и лишь в отдельных районах. Синоптики прогнозируют, что днем в воскресенье 16 июля термометры покажут от +17 до +24°С, а в понедельник по северо-востоку – только +14..+16°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю рабочую неделю в Беларуси шли сильные дожди, синоптики неоднократно объявляли из-за этого оранжевый уровень опасности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выходные в Минске: куда сходить 15 и 16 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика