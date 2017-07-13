Операторам Беларуси запрещено рассылать СМС без согласия абонентов

Информация об этом содержится в постановлении Совмина №518 от 12 июля 2017 года, которым внесены поправки в правила услуг электросвязи.

В белорусское законодательство внесен термин «рассылка СМС-сообщений» и правила, координирующие рассылку операторов своим клиентам.

Основным изменением стало требование возможности рассылки только тем абонентам, которые дали на это согласие. Это же положение касается подписки клиентов на какие-либо услуги.

Подписка должна официально оформляться только посредством заключения дополнительного соглашения к договору в письменной форме либо через другие действия абонента, которые позволят точно определить его согласие на получение услуг.