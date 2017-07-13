﻿ Операторам Беларуси запрещено рассылать СМС без согласия абонентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Операторам Беларуси запрещено рассылать СМС без согласия абонентов

14.07.2017 13:57 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Информация об этом содержится в постановлении Совмина №518 от 12 июля 2017 года, которым внесены поправки в правила услуг электросвязи.

В белорусское законодательство внесен термин «рассылка СМС-сообщений» и правила, координирующие рассылку операторов своим клиентам.

Основным изменением стало требование возможности рассылки только тем абонентам, которые дали на это согласие. Это же положение касается подписки клиентов на какие-либо услуги.

Подписка должна официально оформляться только посредством заключения дополнительного соглашения к договору в письменной форме либо через другие действия абонента, которые позволят точно определить его согласие на получение услуг. 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация об этом содержится в постановлении Совмина №518 от 12 июля 2017 года, которым внесены поправки в правила услуг электросвязи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в Беларуси на выходные: дожди прекратятся и станет прохладнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика