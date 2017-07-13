Топ-10 интересных фильмов на дождливые выходные

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Если верить прогнозу погоды, выходные в Беларуси снова будут холодными, это время можно провести, устроившись на диване и посмотрев хороший фильм.

Sputnik предлагает десять интересных фильмов, которые позволят расслабиться, даже если за окном будет потоп.

"Любовь по правилам и без"

Легкая комедия о том, что свою вторую половину можно встретить даже в немолодом возрасте, совершенно этого не ожидая. Любитель молоденьких девушек Гарри Лангер отправляет провести выходные с очередной пассией Марин. Но внезапный сердечный удар, случившийся с ним в доме ее матери, меняет всю его жизнь.

"Удачи, Чак!"

Молодой дантист Чак обнаруживает у себя интересный дар – каждая девушка после того, как проведет с ним ночь, выходит замуж. Такое положение вещей его устраивает, пока он не встречает девушку своей мечты.

"Любовь с акцентом"

Фильм о настоящей любви: яркой и страстной, зрелой и беспощадной, наивной и нелепой, счастливой и не очень. Истории героев сплетаются в романтический фильм о том, что настоящая любовь не знает ни границ, ни национальностей.

"О чем говорят мужчины"

Лето, выходные. Четверо мужчин, сбегая от своих благоверных, едут на рок-концерт. А по дороге размышляют о жизни и, конечно же, о любви.

"Довольно слов"

Ева давно развелась с мужем, а ее единственная дочь собирается уезжать на учебу в колледж. Женщина понимает, что ей нужно что-то менять в своей жизни, чтобы одиночество не застало ее врасплох. И тут она встречает мужчину. Но будут ли они вместе?

"Жизнь прекрасна"

Молодой журналист Адам, который не пьет и не курит, узнает, что у него рак. Он старается найти позитив в произошедшем и подписывается на различные авантюры, на которые его подбивает лучший друг.

"Неприкасаемые" (1+1)

Вдохновляющий фильм, основанный на реальных событиях, заставляет поверить в то, что даже если сегодня все складывается не очень хорошо, завтра это может измениться. История о настоящей дружбе для людей с чувством юмора.

"Отпуск по обмену"

Две незнакомые друг с другом женщины, которых разделяет океан, знакомятся в интернете и решают поменяться домами на время рождественских каникул. На новом месте у каждой появляются друзья, что полностью меняет их жизни.

"40-летний девственник"

Главный герой Энди Стицер – кладовщик в магазине бытовой техники, который коллекционирует комиксы и игрушки супергероев. Он живет скромной жизнью целомудренного человека, пока за дело не берутся его коллеги.

"Стажер"

Для вдовца Бена Уитакера выход на пенсию стал не концом света, а началом нового этапа. Успешно пройдя собеседование, он стал старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин.