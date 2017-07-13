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Минское и брестское "Динамо" узнали возможных соперников по 3-му раунду квалификации Лиги Европы

14.07.2017 14:21 — Разное | Tut.by  
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы.


dinamo-minsk.by

Минское «Динамо» сыгравшее вчера в гостях вничью с македонскими «Работничками» (1:1) в случае прохода в следующий раунд сыграет с победителем пары «Корк Сити» (Ирландия)/АЕК (Кипр). Их первая встреча завершилась гостевой победой киприотов со счетом 1:0. АЕК известен тем, что в их составе выступает 12 испанских футболистов.

Что касается брестского «Динамо», которое начало с гостевой ничьи с австрийским «Альтахом» (1:1), то проход в третий раунд выводит их на бельгийский «Гент». В прошлом году эта команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы, уступив почти одноименному клубу «Генк». Перед этим «Гент» выбил из розыгрыша английский «Тоттенхэм».

 
 
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы.

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