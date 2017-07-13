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Крутая бабушка. 79-летняя гонщица проехала за рулем 800-сильного болида "Формулы-1"

14.07.2017 14:37 — Разное | Tut.by  
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79-летняя ирландка Розмари Смит проехала за рулем 800-сильного болида «Формулы-1» по французскому автодрому Paul Ricard. Заезд был организован командой Renault Sport F1 в честь празднования своего 40-летия.


В молодости Смит училась на швею и даже имела собственный магазин одежды, когда один из клиентов пригласил ее принять участие в раллийной гонке в качестве штурмана. Вскоре она оставила свой бизнес и полностью сосредоточилась на гонках.


Сначала Смит ездила только в качестве штурмана, а потом сама стала пилотом. Большую часть жизни она посвятила гонкам.


В настоящее время Розмари Смит руководит собственной школой вождения.

 — Считается, что в моем возрасте я должна сидеть дома и вязать носки… Но этот адреналин, этот свист воздуха — было просто потрясающее ощущение, — поделилась своим восторгом Розмари. Я думаю, если ты действительно хорош в чем-то, ты не должен от этого отказываться. У тебя должна быть страсть. — призналась Розмари.

 
 
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Команда "Формулы-1" Renault организовала возможность любому желающему проехать за рулем гоночного болида F-1. Одним из пилотов стала 79-летняя Розмари Смит.

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