79-летняя ирландка Розмари Смит проехала за рулем 800-сильного болида «Формулы-1» по французскому автодрому Paul Ricard. Заезд был организован командой Renault Sport F1 в честь празднования своего 40-летия.





В молодости Смит училась на швею и даже имела собственный магазин одежды, когда один из клиентов пригласил ее принять участие в раллийной гонке в качестве штурмана. Вскоре она оставила свой бизнес и полностью сосредоточилась на гонках.





Сначала Смит ездила только в качестве штурмана, а потом сама стала пилотом. Большую часть жизни она посвятила гонкам.





В настоящее время Розмари Смит руководит собственной школой вождения.

— Считается, что в моем возрасте я должна сидеть дома и вязать носки… Но этот адреналин, этот свист воздуха — было просто потрясающее ощущение, — поделилась своим восторгом Розмари. Я думаю, если ты действительно хорош в чем-то, ты не должен от этого отказываться. У тебя должна быть страсть. — призналась Розмари.