Экспериментальная сборная Беларуси по футболу обыграла по пенальти Буркина-Фасо

Выступающая в экспериментальном составе сборной Беларуси по футболу выиграла на «Кубке Короля» у команды Буркина-Фасо в серии пенальти — 0:0 (3:0).



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, что на этот турнир тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко взял исключительно игроков чемпионата Беларуси, при этом в команду не вызывались футболисты команд, выступающих в еврокубках.

В серии послематчевых ударов голами отметились Савицкий, Павловец и Сазонович. Наш соперник ни одного удара не реализовал.

Состав сборной Беларуси: Василючек, Сазанович, Наумов, Клопоцкий, Зинович (Павловец, 62), Ан. Залеский (Скитов, 59), Климович (Волков, 73), Евдокимов, Бабичев, Соловей, Савицкий (к).

В финале Беларусь сыграет с победителем пары КНДР — Таиланд.