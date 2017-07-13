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Экспериментальная сборная Беларуси по футболу обыграла по пенальти Буркина-Фасо

14.07.2017 14:35 — Разное | Tut.by  
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Выступающая в экспериментальном составе сборной Беларуси по футболу выиграла на «Кубке Короля» у команды Буркина-Фасо в серии пенальти — 0:0 (3:0).


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, что на этот турнир тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко взял исключительно игроков чемпионата Беларуси, при этом в команду не вызывались футболисты команд, выступающих в еврокубках.

В серии послематчевых ударов голами отметились Савицкий, Павловец и Сазонович. Наш соперник ни одного удара не реализовал.

Состав сборной Беларуси: Василючек, Сазанович, Наумов, Клопоцкий, Зинович (Павловец, 62), Ан. Залеский (Скитов, 59), Климович (Волков, 73), Евдокимов, Бабичев, Соловей, Савицкий (к).

В финале Беларусь сыграет с победителем пары КНДР — Таиланд.

 
 
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Выступающая в экспериментальном составе сборной Беларуси по футболу выиграла на "Кубке Короля" у команды Буркина-Фасо в серии пенальти - 0:0 (3:0).

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