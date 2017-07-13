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Пакет документов по упрощению условий ведения бизнеса скоро будет подписан

14.07.2017 14:39 — Разное | Ежедневник  
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Пакет документов по упрощению условий ведения бизнеса скоро будет подписан

фото: pravo.by

Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что президент в ближайшее время подпишет пакет документов по упрощению условий ведения бизнеса.

«Мы серьезно поработали по этим документам, в том числе в правительстве. Было серьезное обсуждение пакета документов по либерализации. Сейчас они находятся в Администрации Президента. Есть определенные моменты, где надо юристам, корректорам, редакторам подработать. Уверен, что в ближайшее время глава государства подпишет», — сказал сегодня министр, передает БЕЛТА.

Напомним, в июне Совет министров рассмотрел пакет документов после окончания общественного обсуждения, которое стартовало в мае. После этого проекты декрета и указов были переданы в Администрацию президента. В конце июня Лукашенко заявил, что не хочет затягивать с «раскрепощением бизнеса» и проведет соответствующее совещание в ближайшие сроки, после чего и будут подписаны документы.

26 июня первый вице-премьер Василий Матюшевский сказал, что президент может поставить свою подпись под ними в течение месяца.

 
 
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Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что президент в ближайшее время подпишет пакет документов по упрощению условий ведения бизнеса.

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