ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литовские ветеринары отправляют на забой 25 тысяч свиней, больных чумой

14.07.2017 14:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Литовские ветеринары отправляют на забой 25 тысяч свиней, больных чумой

фото: mnfarmliving.com

В Литве началась утилизация поголовья свиней на крупнейшем в стране животноводческом комплексе. Под нож будут отправлены без малого 25 тыс. свиней.

Об этом сообщает BALTNEWS.lt со ссылкой на государственную ветеринарную службу.

Свинокомплекс в Йонавском районе признан очагом африканской чумы свиней. Животноводы понесут миллионные убытки. Ветеринары опасаются, что массовый забой больных животных – только начало цепочки. Ведь рядом с огромным, по меркам Литвы, хозяйством располагаются сотни мелких. Пока непонятно, какова ситуация в них.

Как сообщалось ранее, ЧП на свиноводческом комплексе в Йонавском районе – не первое крупное в Литве. В 2011 году здесь же был зафиксирован очаг классической свиной чумы. Тогда пришлось ликвидировать почти 16 тысяч голов.

В 2014 году из-за африканской чумы свиней в Игналинском районе были забиты 19 тыс. больных животных.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Литве началась утилизация поголовья свиней на крупнейшем в стране животноводческом комплексе. Под нож будут отправлены без малого 25 тыс. свиней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минское и брестское "Динамо" узнали возможных соперников по 3-му раунду квалификации Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика