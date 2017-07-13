Литовские ветеринары отправляют на забой 25 тысяч свиней, больных чумой



фото: mnfarmliving.com

В Литве началась утилизация поголовья свиней на крупнейшем в стране животноводческом комплексе. Под нож будут отправлены без малого 25 тыс. свиней.

Об этом сообщает BALTNEWS.lt со ссылкой на государственную ветеринарную службу.

Свинокомплекс в Йонавском районе признан очагом африканской чумы свиней. Животноводы понесут миллионные убытки. Ветеринары опасаются, что массовый забой больных животных – только начало цепочки. Ведь рядом с огромным, по меркам Литвы, хозяйством располагаются сотни мелких. Пока непонятно, какова ситуация в них.

Как сообщалось ранее, ЧП на свиноводческом комплексе в Йонавском районе – не первое крупное в Литве. В 2011 году здесь же был зафиксирован очаг классической свиной чумы. Тогда пришлось ликвидировать почти 16 тысяч голов.

В 2014 году из-за африканской чумы свиней в Игналинском районе были забиты 19 тыс. больных животных.