Частные дома в Минске заметно подешевели: метр в среднем - как в хрущевке

Предложение домов в черте Минска достигло нового максимума — утверждает в своем аналитическом обзоре портал Realt.by. За год предложение выросло на 15,4%. Если в «пиковом» в отношении цен мае 2014 года средняя цена квадратного метра в домах в Минске достигала 1550 долларов, то в июне 2017-го она составила 967 долларов. Только за июнь средняя цена «квадрата» опустилась на 2,3%.

Старые дома — по 500

В базах можно найти старые дома в районе Ангарской, Степянки, Дражни в ценовом диапазоне 30−40 тысяч долларов, где квадратный метр выходит 500 долларов, а то и дешевле. Это будут срубы, либо срубы, обложенные кирпичом, которым от 50 лет, площадью 35−85 метров, под шиферной крышей.

Пример — этот дом в проезде Чекалина.





Общая площадь 83 квадратных метра, как указывает продавец, есть газ, коммуникации все, кроме воды, центральная канализация, 6 соток земли прилагаются.





Хотят за него 78,7 тысячи белорусских рублей — около 40 тысяч долларов, 480 долларов за квадратный метр.

Подлежат ли такого рода старые дома реконструкции или их надо сносить и строить что-то новое, в каждом конкретном случае покупателю придется решать самостоятельно.

Дороже старые дома в Зеленом Луге, в районе Кедышко-Волгоградской и дома поновее в Степянке, на Ангарской, в Дражне. В ценовом диапазоне 45−60 тысяч продается несколько десятков домов.

Например, дом в Степянке площадью 75 квадратных метров предлагается за 57 тысяч — 760 долларов за «квадрат».





Материал стен бревно, обложено кирпичом. Все коммуникации центральные. Канализация местная.









На участке 9,4 сотки есть баня, кирпичный гараж, хозпостройка.

Основная масса предложений сконцентрирована в ценовом диапазоне от 60 до 80 тысяч долларов. Эти дома позиционируются как «добротные» и «жилые». Но выглядят в большинстве своем как традиционные деревенские хаты на 6 сотках, в которые провели коммуникации.

За что-то менее сельское хотят уже больше, от 80 до 100 тысяч долларов. 83 тысячи просят за кирпичный дом по улице Солтыса, 61 квадратный метр (итоговая цена 1360 долларов), с/у совмещен в доме.









Вода и канализация центральные, отопление газовое, потолки почти три метра, 5,75 соток земли, на которых есть еще 2 кирпичных гаража и сарай.

93 тысячи — за более-менее современный дом площадью 115 квадратных метров на 5 сотках на Нестерова. Метр тут стоит около 800 долларов.









Дом из шлакобетона, все удобства есть.

За среднестатистические «тысяча за метр» можно рассматривать уже коттеджи и таунхаусы. Например, в переулке Енисейский-2 предлагают полкоттеджа площадью 108 квадратных метров за 108 тысяч с торгом.









Все коммуникации центральные, полы с подогревом, приличный ремонт, есть камин, гараж. Правда, земли меньше двух соток.

Отдельные коттеджи в массе своей стартуют в цене от 180 тысяч долларов — собственно, и площадь большинства - от 200 квадратных метров. Например, двухуровневый, площадью 214 квадратных метрах на пяти сотках в центральном районе (ул. Щедрина) выставлен на продажу за 180 тысяч долларов.





Кухня (26 метров) со встроенной техникой, баня с бассейном, четыре спальни, автономная система отопления Buderus Logano G124.





Дом — из блоков, обшит деревянным блокхаусом, под домом есть погреб из красного кирпича. На участке — гараж на 2 машины. Земли — 5 соток.

Стоит отметить, что немалая часть выставленных на продажу столичных коттеджей строились с размахом — 340−700 квадратных метров. Так что метр «по пятьсот» тут также можно увидеть. Например, в двухквартирном коттедже на Айвазовского квадратный метр стоит даже меньше заветной цифры.





Стоит он 350 тысяч долларов, а площадь — 712 квадратных метров. В этом двухквартирном коттедже 1992 года постройки два гаража.









Баня и бассейн на каждой половине, паркетные полы, плитка.