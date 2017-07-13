ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы проедают вклады как в валюте, так и в рублях

14.07.2017 15:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В июне в Беларуси номинально выросли рублевые вклады, а депозиты в валюте снизились. Об этом свидетельствует июньская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку. Однако, по словам эксперта, без учета начисленных процентов рублевые вклады в прошлом месяце также уменьшились.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За июнь, по данным Нацбанка, депозиты в белорусских рублях выросли на 22,4 миллиона рублей, или на 0,7%. На 1 июля их сумма составила 3,23 миллиарда рублей.

По подсчетам старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в июне рублевые вклады, с учетом средней ставки в 12,3% годовых, все же сократились:

— По моим расчетам, по процентам было начислено приблизительно 32,9 миллиона рублей. Без их учета приток превращается в отток — 10,5 миллиона, или 0,3%, — говорит эксперт. — Можно напомнить, что ситуация, когда номинально наблюдался приток, а по факту — отток, была в марте и апреле. В прошлом месяце наблюдался приток даже без учета процентов.

Уменьшение валютных депозитов в мае составило 14,2 миллиона долларов, или 0,2%. В банках, по последним данным, белорусы хранят 6,8 миллиарда долларов.

— Средняя ставка не изменилась — 2,6%. За месяц было начислено процентов 14,8 миллиона долларов. Без их учета отток составил бы 29 миллионов ровно, или 0,4%, — говорит Вадим Иосуб. — Отток валютных депозитов, за редкими исключениями, длится с осени позапрошлого года — это привычная тенденция.

По словам Вадима, отток рублевых депозитов связан прежде всего со снижением процентных ставок.

— Но с учетом структурного профицита ликвидности у банков, я думаю, эта ситуация не оказывает существенного влияния на банковскую систему, — отмечает эксперт.

<
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам эксперта, без учета начисленных процентов рублевые вклады в прошлом месяце уменьшились.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как строится уникальная транспортная развязка в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика