Журналисты израильского телеканала ITON-TV в прямом эфире Sputnik

Журналисты прибыли в Минск для участия в Конгрессе русской прессы, который проходит с 11 по 15 июля. Конгресс проходит уже 19-й раз, в белорусскую столицу на него съехались журналисты и медиаменеджеры из разных стран, где работают русскоязычные СМИ.

Участников конгресса в первый день поприветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

ITON-TV — первый израильский интернет-телеканал, вещающий на русском языке, был основан в 2011 году.