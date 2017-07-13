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Журналисты израильского телеканала ITON-TV в прямом эфире Sputnik
14.07.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Журналисты прибыли в Минск для участия в Конгрессе русской прессы, который проходит с 11 по 15 июля. Конгресс проходит уже 19-й раз, в белорусскую столицу на него съехались журналисты и медиаменеджеры из разных стран, где работают русскоязычные СМИ.
Участников конгресса в первый день поприветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.
ITON-TV — первый израильский интернет-телеканал, вещающий на русском языке, был основан в 2011 году.
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Представители израильского телеканала ITON-TV Александр Ронкин и Александр Гур-Арье в эксклюзивном интервью радио Sputnik Беларусь обсуждают итоги уходящей недели.
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