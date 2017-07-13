Китайский монах безупречно сохранился через тысячу лет после смерти

Буддийскому мастеру Си Сиану сделали компьютерную томографию. Выяснилось, что все его кости целы, а мозг не разрушен, хотя проповедник мертв уже около тысячи лет. Об этом рассказывает издание Daily Mail , видео опубликовали на площадке Pear Video .



Изображение: pearvideo.com

Томографию провели 8 июля. Верхняя челюсть, верхние зубы, ребра, позвоночник и все суставы мумии оказались в полном порядке. «Мы можем видеть, что его кости так же здоровы, как у нормального человека», — сказал Доктор У Юнцин после процедуры.

Си Сиан был буддийским монахом и проповедником. Известно, что в промежутке между 916 и 1125 годами он путешествовал по киданьскому государству Ляо на территории северо-восточной части современного Китая. Позже местный монарх провозгласил его национальным буддийским магистром.



Изображение: pearvideo.com



Изображение: pearvideo.com

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После смерти Си Сиана ученики сохранили его тело, однако на несколько столетий мумия была утеряна. Останки проповедника снова нашли в 1970-х годах в одной из пещер. С 2011 года мумия хранилась в храме Динхуэй, год назад останки решили покрыть позолотой.

Буддийские монахи в Древнем Китае сохраняли тела мастеров естественными способами. Их помещали в большой керамический сосуд с природными веществами, останавливающими разложение. Через три года их вытаскивали и покрывали специальной пастой на основе риса.