Белорусы оказались в лидерах Европы по расизму

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Широко распространенное мнение о белорусах, как исключительно толерантной нации, оказалось опровергнуто исследованием ученых Гарвардского университета в США.

Во всяком случае, к людям с темным цветом кожи наши соотечественники относятся далеко не лучшим образом. Более того, как выяснилось в ходе тестов, проводимых на специально созданном для этой цели ресурсе Project Implicit, по расизму мы - в тройке лидеров всей Европы, пишет by24.org.

"Индекс расизма" в Беларуси, как показали тесты, предложенные гражданам разных стран, составляет 0,435. А абсолютными лидерами в Европе по данному показателю оказались жители Чехии с показателям 0,447. На втором месте - наши соседи литовцы с цифрой 0,444. Таким образом, в рейтинге европейских расистов белорусы занимают "почетное" третье место. Интересно, что многие наши соседи, например, жители Украины (0,429), Польши (0,388) и Латвии (0,377) относятся к людям с темным цветом кожи намного более позитивно.





Сам тест, предлагаемый учеными Гарвардского университета на ресурсе Project Implicit, построен не столько на социологии, сколько на психологии: при оценке отношения к представителям разных рас не только задаются вопросы, но и исследуется сознание на уровне ассоциаций. Например, пользователям предлагают определиться, какие позитивные и негативные понятия (улыбка, эмпатия, злость, боль, гнев, дружба и т.д.) ассоциируются у них с темнокожими и светлокожими людьми. На основании ассоциаций пользователей из определенных стран (их определяют по IP-адресу) и высчитываются баллы.

Специалисты отмечают, что реальная ситуация с отношением белорусов к людям с темным цветом кожи может быть еще хуже, чем показали результаты исследования Project Implicit. Дело в том, что 372 белорусских пользователя, прошедшие тестирование, как минимум - молодые и образованные люди, имеющие доступ к интернету и знающие английский язык (вопросы теста задаются именно на нем). Каково отношение менее образованных и современных белорусов к людям с темным цветом кожи - можно лишь догадываться.