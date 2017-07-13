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Лукашенко одолжил самолет Додону для возвращения в Молдову
14.07.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко предоставил самолет молдавскому коллеге Игорю Додону, чтобы он смог вернуться домой, сообщил на своей
© Sputnik / Виктор Толочко
Вартанян был в составе молдавской делегации, которая во главе с Додоном с 12 по 14 июля находилась с визитом в Беларуси
"Президент Молдовы все свои официальные полеты совершает обычными рейсами, в основном эконом-классом. Видимо, в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск-Кишинев нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого полета в Кишинев", – написал Вартанян.
В Минск Додон прилетел на рейсовом самолете из Москвы. В четверг молдавский президент прибыл в Витебск, где провел встречу с белорусским лидером и посмотрел концерт открытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар".
Sputnik не удалось получить подтверждение данной информации в пресс-службе и белорусского, и молдавского президентов.
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Официальные визиты молдавский президент совершает обычными рейсами и пользуется преимущественно эконом-классом.
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