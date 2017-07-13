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Лукашенко одолжил самолет Додону для возвращения в Молдову

14.07.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко предоставил самолет молдавскому коллеге Игорю Додону, чтобы он смог вернуться домой, сообщил на своей странице в Facebook муниципальный советник Кишинева от Партии социалистов Стэнли Вартанян.

Лукашенко одолжил самолет Додону для возвращения в Молдову
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вартанян был в составе молдавской делегации, которая во главе с Додоном с 12 по 14 июля находилась с визитом в Беларуси

"Президент Молдовы все свои официальные полеты совершает обычными рейсами, в основном эконом-классом. Видимо, в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск-Кишинев нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого полета в Кишинев", – написал Вартанян.

В Минск Додон прилетел на рейсовом самолете из Москвы. В четверг молдавский президент прибыл в Витебск, где провел встречу с белорусским лидером и посмотрел концерт открытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар".

Sputnik не удалось получить подтверждение данной информации в пресс-службе и белорусского, и молдавского президентов.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Официальные визиты молдавский президент совершает обычными рейсами и пользуется преимущественно эконом-классом.

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