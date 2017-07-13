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Витебск в Instagram звезд: Слава шлет поцелуи, а Зара гуляет по городу

14.07.2017 15:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль "Славянский базар" стал главным трендом Instagram последних дней. Артисты из России и Беларуси, которые принимают в нем участие, размещают новые и новые фото и делятся впечатлениями.

Витебск в Instagram звезд: Слава шлет поцелуи, а Зара гуляет по городу
© Sputnik / Виктор Толочко
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Больше всего снимков с фестиваля пока у певицы Зара, у которой 10 июля прошел сольный концерт в Витебске. Судя по снимкам, артистка уже успела посетить Великолетчанский детский дом, а также прогуляться в платье с васильками по пешеходной зоне в Витебске.

"Обращали ли Вы внимание на эмблему фестиваля "Славянский базар". Изначально она была придумана московским художником Александром Гриммом. На ней изображен василек, расположенный на нотном стане и напоминающий микрофон… Поэтому выбор моего платья неслучаен", — написала она.

Певец Александр Панайотов похвастался букетом, который ему подарили белорусские поклонники.

А Григорий Лепс продемонстрировал, каким видит артист зрительный зал Летнего амфитеатра.

Певица Слава, у которой во время открытия "Славянского базар" случился очередной конфуз с платьем, оказалась в приподнятом настроении и назвала нашу страну… вкусной.

"Привет любимая вкусная и радушная Белорусия!!!! Витебск "Славянский базар"!!! Всех конкурсантов от души поздравляю!!!! В конце с удовольствием для всех спою!!!!", — подписала свое фото певица.

Слава также оказалась запечатлена на фото певицы Нюши.

Участники группы Naviband поблагодарили поклонников за то, что подпевали им на концерте.

А Алена Ланская сообщила, что в Витебске в четверг прошел концерт-посвящение любимому Народному артисту Беларуси Александру Тихановичу, который вскоре покажут по телевидению.

Фестиваль "Славянский базар" отразил у себя на страничке в Instagram иеромонах Фотий, победивший в четвертом сезоне проекта "Голос", у которого в четверг прошел сольный концерт в Витебске. Он сфотографировал валюту "Славянского базара" — васильки.

Публикация от Иеромонах Фотий

 
Теги: Витебск
 
 
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Судя по фото, белорусские и российские артисты весело проводят время на "Славянском базаре".

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