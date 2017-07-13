Витебск в Instagram звезд: Слава шлет поцелуи, а Зара гуляет по городу

Фестиваль "Славянский базар" стал главным трендом Instagram последних дней. Артисты из России и Беларуси, которые принимают в нем участие, размещают новые и новые фото и делятся впечатлениями.



© Sputnik / Виктор Толочко Эмоциональная Королева и огненная Слава - как прошло открытие "Базара" 26

Больше всего снимков с фестиваля пока у певицы Зара, у которой 10 июля прошел сольный концерт в Витебске. Судя по снимкам, артистка уже успела посетить Великолетчанский детский дом, а также прогуляться в платье с васильками по пешеходной зоне в Витебске.

"Обращали ли Вы внимание на эмблему фестиваля "Славянский базар". Изначально она была придумана московским художником Александром Гриммом. На ней изображен василек, расположенный на нотном стане и напоминающий микрофон… Поэтому выбор моего платья неслучаен", — написала она.

Публикация от Зара (@zara_music) Июл 12 2017 в 2:08 PDT

Певец Александр Панайотов похвастался букетом, который ему подарили белорусские поклонники.

Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Июл 13 2017 в 7:45 PDT

А Григорий Лепс продемонстрировал, каким видит артист зрительный зал Летнего амфитеатра.

Публикация от Продюсерский Центр Г. Лепса (@pcleps) Июл 11 2017 в 2:48 PDT

Певица Слава, у которой во время открытия "Славянского базар" случился очередной конфуз с платьем, оказалась в приподнятом настроении и назвала нашу страну… вкусной.

"Привет любимая вкусная и радушная Белорусия!!!! Витебск "Славянский базар"!!! Всех конкурсантов от души поздравляю!!!! В конце с удовольствием для всех спою!!!!", — подписала свое фото певица.

Публикация от SLAVA (@nastya_slava) Июл 13 2017 в 9:10 PDT

Слава также оказалась запечатлена на фото певицы Нюши.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Июл 13 2017 в 1:25 PDT

Участники группы Naviband поблагодарили поклонников за то, что подпевали им на концерте.

Публикация от NAVIBAND (Official Page) (@naviband) Июл 12 2017 в 1:35 PDT

А Алена Ланская сообщила, что в Витебске в четверг прошел концерт-посвящение любимому Народному артисту Беларуси Александру Тихановичу, который вскоре покажут по телевидению.

Публикация от Alyona Lanskaya (@alyonalanskaya) Июл 13 2017 в 8:49 PDT

Фестиваль "Славянский базар" отразил у себя на страничке в Instagram иеромонах Фотий, победивший в четвертом сезоне проекта "Голос", у которого в четверг прошел сольный концерт в Витебске. Он сфотографировал валюту "Славянского базара" — васильки.