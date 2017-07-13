Дороги в Саратове починили котиками

В Саратове дорожные ямы «отремонтировали», засыпав их гипсовыми фигурками белоснежных котиков и свиней. В городской администрации креативную акцию местных жителей оценили по достоинству и уже заасфальтировали выбоины, спасенных гипсовых животных раздали всем желающим. Чиновники пообещали, что в скором будущем поводов для подобных инсталляций не останется, поскольку ремонт дорог в городе ведется очень активно.



Фото: Николай Астафьев\Gazeta.ru

Необычную технологию рного асфальта или на худой конец гравия выбоины во дворе одного из домов на Технической улице в Саратове засыпали гипсовыми фигурками животных. Фотографиями результатов нетривиального ремонта в соцсетях поделились жители города.

«Я иду, смотрю, ямы кто-то из жителей засыпал пакетиками белыми. Ну и народ, проходя, берет пару-тройку пакетиков. Как любопытный житель я подошел к яме — вдруг там в пакетиках сода, или порошок стиральный, или соль», — написал саратовец Дмитрий Бучнев.

Оказалось однако, что в красиво упакованных прозрачных пакетах лежал вовсе не порошок, а белоснежные гипсовые фигурки котиков и свиней.

«Видно, артель наделала, но не покрасила… Взял дочке фигурку раскрашивать… Они там давно лежат, несколько дней. Некоторых подавили совсем. А после дождя наверное совсем будет грязь с полиэтиленом», — высказал свое предположение о появлении зверей в ямах Бучнев.

Другие пользователи заявили, что котиков жалко, ведь по ним ездят автомобили, некоторые предположили, что лечащие болезни кошки помогут и саратовским дорогам, а кто-то обрадовался, что к ямам «хотя бы подорожник не приложили».

В администрации Саратова на такой показательный ремонт дорог, который неравнодушные граждане провели своими силами, отреагировали быстро и оперативно заасфальтировали выбоины.

«Мы когда прочитали сообщение о гипсовых котиках, сразу же сообщили об этом дорожным службам. В кратчайшие сроки проблему устранили. Сейчас все три ямки заасфальтированы. Но обратить внимание хочу на то, что запечатленные на фотографиях повреждения дорожного покрытия находились не на проезжей части и не на тротуаре, а на проезде за домами, где люди ставят свои автомобили. К тому же ямки были засыпаны гравием. И вот уже поверх гравия креативный саратовец разложил гипсовые фигурки то ли котиков, то ли медвежат.

Те, кто видел эти фигурки на фотографиях, к единому мнению о видовой принадлежности животных так и не пришли", — рассказал «Газете.Ru» глава пресс-службы администрации Саратова Владимир Моисеенко, добавив, что все фигурки перед асфальтированием из ям достали и раздали местным жителям.

Стоит отметить однако, что саратовские дороги уже не в первый раз оказываются в центре скандала. Так, в апреле прошлого года в центре города специально к визиту премьер-министра России Дмитрия Медведева нарисовали свежую пешеходную «зебру». А через несколько дней после посещения чиновником Саратова прямо на свежей краске появились заплатки из асфальта.

Вероятно, такого же мнения придерживались и участники другой скандальной акции, в рамках которой в середине июня 2015 года уличный художник на пересечении улиц Вольская и Сакко и Ванцетти нарисовал большой портрет мужчины, похожего на губернатора Саратовской области Валерия Радаева. При этом рот человека заменяла большая дорожная яма. Рядом с рисунком автор оставил надписи «Валера» и «Радаев, спасибо за год дорог».

Коммунальные службы залатали дыру в асфальте, однако через несколько дней на этом же месте снова появился провал, который на этот раз местные жители обозначили воткнутой палкой. Власти Саратова в свою очередь заявили, что яма появляется по вине частной энергетической компании «Т Плюс». Коммуникации, за которые отвечает предприятие, находятся под дорогой.