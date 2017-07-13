Поклонники замерли в ожидании — уже через несколько дней первая серия седьмого сезона «Игры престолов» появится на телеэкранах. Сразу за мировой премьерой сериал покажут и в Минске. AFISHA.TUT.BY предлагает 3 мероприятия, которые объединят фанатов фэнтезийной картины.





Где: Музей-мастерская З.И. Азгура Когда: 17 июля, 19.00. Сколько: бесплатно

Сразу за мировой премьерой седьмого сезона «Игры престолов» первую серию сериала покажут в Минске на большом экране. Премьера пройдет в музее-мастерской З.И. Азгура 17 июля.

Экран установят в скульптурном зале, который дополнительно стилизуют под антураж «Игры престолов». Среди зрителей будут находиться рыцари, белые ходоки и даже дрессированный ворон. После показа можно будет обсудить эпизод и сфотографироваться с железным троном.

Чтобы попасть на закрытую премьеру, можно поучаствовать в конкурсе в соцсетях или ответить на вопросы теста (условия можно найти по хештегу #включизиму). Приглашение получат поклонники сериала, знающие назубок все факты о семи королевствах.





Где: «Пицца Темпо», ул. Я. Коласа, 37 Когда: 17 июля, 19.00 Сколько: вход по пригласительным и с помощью розыгрыша в социальных сетях заведения Форма одежды: соответствующая королевскому приему

Начало седьмой части сериала «Игра престолов» в Минске отметят пиром в стиле королевской гавани. Одна из пиццерий сети «Пицца Темпо» 17 июля превратится в пиршественный зал Красного замка, где появится аутентичная еда, которую любят герои книги и сериала. Здесь же будет установлен главный символ власти семи королевств — железный трон.

На вечеринку будут приглашены истинные ценители сериала, которые смогут увидеть первую серию нового сезона, окунувшись в антураж мира Вестероса, Винтерфелла и остальных королевств. А также обсудить перипетии «Игры престолов» с ее ключевыми персонажами: «Матерью Драконов» — Дейенерис Таргариен, Тирионом Ланнистером, Серсеей, Джоном Сноу и даже брутальным кхалом Дрого (вы ведь уже поняли, что в этом сериале никто не умирает навсегда).





Где: пл. Октябрьская, 1 (Дворец Республики). Когда: 20 июля. Сколько: от 22 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ Внимание: 14 июля скидка на билеты 30%.

Президентский оркестр Республики Беларусь продолжает играть лучшие мировые саундтреки. Симфоническая музыка никогда не производит плохого впечатления, тем более для фанатов хитов из «Игры престолов», которые прозвучат на концерте.

Кроме того, это отличный вариант ностальгического вечера — почти все саундтреки сопровождают фильмы, покинувшие экраны кинотеатров.