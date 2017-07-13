По будням в школе, по выходным - в гей-баре. Как белорусы совмещают совсем разные профессии

FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусами, которые совмещают очень разные проефессии, и узнал, тяжело ли им вести «двойную жизнь».



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«У меня всегда собрана сумка с костюмами на случай экстренного заказа»

Десять лет минчанка Кристина работает поваром, девять из них — еще и и танцует стриптиз. Двум своим профессиям девушка нигде не обучалась — пришла к ним «по воле случая», как говорит она сама.

Кристина. Фото из личного архива героини

— Я во всем самоучка. Раньше работала официантом в ресторане. На кухне, как обычно, не хватало рук и нужна была помощь. Я помогала, так как мне кулинария всегда была интересна — так и пошло-поехало, — рассказывает Кристина. — К танцам тоже пришла не намеренно. По молодости часто ходила в клубы. Однажды артисты из мужского стриптиза меня заметили и предложили выступать с ними на новогодних корпоративах. Я согласилась, мы пошили несколько костюмов и начали работать — так я профессионально стала заниматься танцами.

Кроме того, 2,5 года назад Кристина увлеклась плетением корзин из бумажной лозы. К этому девушку также привел случай: «Моя коллега по танцам попросила меня воплотить ее идею в жизнь».

Поваром Кристина работает сама на себя: готовит на корпоративах, выпускных и семейных торжествах. Стриптиз танцует, в основном, на частных мероприятиях. В ночных клубах девушка выступает редко, только если предлагают работу в другом городе. Заказы на стриптиз к ней приходят со всей Беларуси.

— Танцы бывают чаще всего по вечерам. Поэтому целый день у меня свободен. Зачем ему пропадать просто так? Поэтому днем я плету корзины или составляю меню и списки продуктов для кулинарных выездов. Один день в неделю я стабильно посвящаю уборке, готовке и другим семейным делам.

Основным источником заработка для Кристина является стриптиз:

— Корзины стоят немного и производить их в большом количестве невозможно, так как делаются они вручную. Заказы на готовку бывают не так часто, как на стриптиз. Хотя заработок тут тоже неплохой — от 100 долларов за день. Заказов на стриптиз бывает по несколько на неделю. Иногда они приходят неожиданно: ты уже ложишься спать, а тебе звонят и предлагают выступить. Я подрываюсь и еду. Уже наловчилась очень быстро собираться, на такие случаи у меня всегда в сумке несколько костюмов.

Все три своих занятия Кристина очень любит и ни от одного из них не хочет отказываться.

— К большому счастью, в моем случае я получаю и удовольствие, и неплохой заработок. Я человек абсолютно не офисный, не представляю себя на работе с графиком с 9 до 6. Отказываться от стриптиза я не хочу: мне это нравится, танцы позволяют всегда держать себя в форме. К тому же, это довольно прибыльно: за два заказа я могу заработать столько, сколько люди порой получают в месяц. Еще лет 10, думаю, я буду танцевать. В таком темпе я живу уже давно и совсем не устала. Сейчас даже думаю, чем бы еще себя занять.

«Медицину я не предам ни за что»

Ольга Садовская работает врачом-оториноларингологом, специализируется на проблемах со слухом. Девушка окончила медуниверситет в 2011 году и с тех пор успела поработать и в государственном, и в частном медцентре. Год назад у нее появилось хобби — готовить торты и десерты — которое постепенно переросло во вторую работу.



Ольга Садовская. Фото из личного архива героини.

— Для меня готовка была своеобразным способом снять стресс после тяжелого рабочего дня. Кухня помогала привести мысли в порядок. Потом начала делать что-то для друзей: хотелось делиться красотой. А затем благодаря сарафанному радио ко мне стали обращаться незнакомые люди, я начала делать торты на заказ.

Изначально в новом деле у Ольге был, среди прочего, и денежный интерес. Однако вскоре стало понятно, что в ее случае зарабатывать на тортах большие деньги не получится:

— Чтобы зарабатывать, надо готовить по три торта в день, а одному столько делать нереально: надо нанимать помощников, открывать маленький цех. К тому же, у меня нет времени на такие масштабы. Поэтому десерты приносят мне больше моральное, нежели материальное удовлетворение.

Чем больше клиентов заказывают торты у Ольги, тем сложнее ей заниматься двумя делами одновременно:

— Я сама удивляюсь, как удается все совмещать. В медцентре я работаю со вторника по субботу, иногда приходится выходить на работу по понедельникам. Так что готовить приходится по ночам, — рассказывает Ольга. — Обычно в неделю у меня бывает по два заказа. Правда, сейчас настал момент, когда приходится от некоторых отказываться, так как на все либо не хватает времени, либо мне просто они неинтересны.

Чтобы все успеть, Ольга заранее планирует своей график. Иногда в расписании появляется свободное время, которое девушка посвящает своим хобби:

— Заказы я планируют где-то на неделю вперед. Выстраиваю график и определяю, что, как и когда я буду делать. Свободное время я провожу со своими собаками на даче или занимаюсь фитнесом.

Ольга не только работает, но и получает второе высшее: заочно учится на провизора. Девушка говорит, что из-за нехватки времени она задумывается о том, чтобы вскоре бросить одно из занятий — и выбор наверняка сделает в пользу медицины.

— Медицину я не предам ни за что. Через полгода я заканчиваю университет и хочу уйти в фармацевтику. Поменяю место работы и буду упорно ей заниматься. А кулинария для меня останется просто хобби, приятным времяпрепровождением.

«Однажды из-за недосыпа я уснула за рулем»

Минчанка Дарья сейчас живет в США. Когда она училась на четвертом курсе иняза в Минске, работала одновременно и в школе, и в гей-баре.

— Сначала официанткой в гей-бар устроилась моя одногруппница. Мы были удивлены и много расспрашивали ее о трудоустройстве. Оказалось, что работала она только две ночи в неделю: с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Я решила тоже попасть туда, чтобы был хоть какой-то заработок.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: dw.com

Проработав в баре три месяца, Дарья решила найти работу по специальности, чтобы получить опыт перед распределением. Так она стала учителем английского языка в школе.

— Так как училась я тогда во вторую смену, сомещать все было просто. С понедельника по пятницу по утрам я работала в школе, а потом ехала в университет. Плюс, две ночи в неделю я работала в гей-баре. Сложно бывало только по субботам: часто прогуливала учебу, так как из-за двух работ поспать удавалось только 3−4 часа за пару суток. Помогало то, что в четверг в инязе у меня был выходной, и по вечерам я могла отдохнуть перед рабочими пятницей и субботой.

Свободного времени у Дарьи практически не было. Максимум — 2−3 часа между работой и университетом, чтобы заехать домой, поесть и чуть отдохнуть. Несмотря на усталость, Дарья признается, что ей нравился такой ритм жизни, так как неделя была расписана буквально по минутам.

— Правда, один раз во время праздников, когда субботу сделали рабочей из-за выходного в понедельник, я все-таки не выдержала. В субботу утром вернулась домой из бара, успела только принять душ, а уже нужно было ехать к детям на уроки. По пути в школу я уснула за рулем. Благо, ехала с очень маленькой скоростью. Проснулась я от того, что моя машина столкнулась с машиной впереди. Обошлось без ГАИ, так как ни на одном авто не было ни царапины. За рулем второй машины была вежливая девушка, которая только сделала мне выговор.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Среди двух работ любимой была та, что в баре — она приносился больше удовольствия и денег. Работу учителем Дарья не бросала, потому что хотела получить преподавательский опыт.

— В школе я работала с 4-ми и 7-ми классами. Дети были абсолютно разные — некоторые напрямую мне заявляли, что не считают меня учителем. Возможно, в их понимании учитель — это женщина лет за 50. В баре мне очень нравилось, потому что у нас был шикарный коллектив, все очень дружелюбные и веселые — идти туда всегда было в радость. Да и посетители попадались вежливые. Плюс, за четыре ночи работы там я зарабатывала столько же, сколько за месяц в школе. С детьми я действительно иногда чувствовала себя «очень плохой училкой»: мне казалось, что моя первая работа, мягко говоря, не соответствовала статусу педагога.