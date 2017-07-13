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Синоптики о погоде на выходные: дожди и прохладно
14.07.2017 16:21 — Разное | Ежедневник
фото: nn.by
Сегодня днем фронты ушли на восток и на территорию нашей страны устремился холодный воздух со Скандинавии. Так что в предстоящие выходные ожидается прохладная неустойчивая погода, рассказали в Белгидромете.
В субботу, 15 июля, по северо-восточной половине республики пройдут дожди, а днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей также не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Ветер ослабеет. Температура воздуха минимальная ночью +6…+12°С, максимальная днем +15…+21°С, в южных районах воздух прогреется до +23°С.
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Сегодня днем фронты ушли на восток и на территорию нашей страны устремился холодный воздух со Скандинавии. Так что в предстоящие выходные ожидается прохладная...
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