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Синоптики о погоде на выходные: дожди и прохладно

14.07.2017 16:21 — Разное | Ежедневник  
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Синоптики о погоде на выходные: дожди и прохладно

фото: nn.by

Сегодня днем фронты ушли на восток и на территорию нашей страны устремился холодный воздух со Скандинавии. Так что в предстоящие выходные ожидается прохладная неустойчивая погода, рассказали в Белгидромете.

В субботу, 15 июля, по северо-восточной половине республики пройдут дожди, а днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей также не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Ветер ослабеет. Температура воздуха минимальная ночью +6…+12°С, максимальная днем +15…+21°С, в южных районах воздух прогреется до +23°С.

В воскресенье, 16 июля, в отдельных районах, в основном по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью +7…+13°С, днем +17…+24°С, по северо-востоку, где будут идти дожди, не выше +14…+16°С.

На следующей неделе погода начнет улучшаться, температурный фон повысится и к середине недели благодаря антициклону, который распространится с Западной Европы, вернется июльская погода.

В понедельник, 17 июля, в отдельных районах кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью +7…+13°С, днем +17…+24°С, по югу до +25°С.

 
 
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Сегодня днем фронты ушли на восток и на территорию нашей страны устремился холодный воздух со Скандинавии. Так что в предстоящие выходные ожидается прохладная...

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