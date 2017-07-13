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Президент Беларуси одолжил самолет молдавскому коллеге для возвращения в Кишинев

14.07.2017 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Президент Беларуси одолжил самолет молдавскому коллеге для возвращения в Кишинев

фото: пресс-служба президента Молдовы

Президент Беларуси Александр Лукашено предоставил самолет президенту Молдовы Игорю Додону для возвращения в Кишинев молдавской официальной делегации. Об этом сообщает издание «АиФ Молдова».

Об этом сообщает издание «АиФ Молдова».

Президент Молдовы завершил свой рабочий визит в Беларусь и вернулся в Молдову. Обычно все свои официальные полеты глава государства совершает обычными рейсами, и, в основном, эконом-классом.

«Видимо в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск-Кишинев нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого полёта в Кишинёв, — сообщил муниципальный советник Кишинева от Партии социалистов Гаик Вартанян.

Информацию о возвращении в Кишинев президента Молдовы на самолете президента Беларуси изданию подтвердили и в пресс-службе Додона.

Судя по фотографии, речь идет о самолете Ту-154 из правительственного парка Беларуси. На этом же самолете молдавская делегация в четверг отправилась из Минска в Витебск на открытие фестиваля «Славянский базар».


 
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашено предоставил самолет президенту Молдовы Игорю Додону для возвращения в Кишинев молдавской официальной делегации. Об этом...

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