Беларусь примет миссию МАГАТЭ до загрузки ядерного топлива на БелАЭС

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Беларусь в 2018 году примет миссию МАГАТЭ по рассмотрению эксплуатационной безопасности Белорусской атомной станции (миссия pre-OSART), говорится в Обзоре состояния ядерной и радиационной безопасности в Беларуси в 2016 году.

Как ранее сообщало руководство Минэнерго Беларуси, доставка ядерного топлива для первого энергоблока станции планируется в конце 2018 года, его загрузка в реактор ожидается в первом квартале 2019 года. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

В отчете отмечается, что миссия pre-OSART должна состояться в 2018 году с учетом рекомендуемых сроков проведения миссии за три-шесть месяцев до загрузки ядерного топлива.

Кроме того, в марте 2018 года Беларусь должна посетить миссия МАГАТЭ по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV).

Также в 2018 году должна состояться миссия по комплексной оценке ядерной инфраструктуры для третьей фазы (готовность к вводу в эксплуатацию АЭС) реализации ядерной энергетической программы (миссия INIR) ожидается в 2018 году.

Обзор подготовлен Госатомнадзором в сотрудничестве с Минздравом, Минприроды и МИД Беларуси.

Помимо выводов о радиационной обстановке в 2016 году и проделанной работе по выполнению рекомендаций МАГАТЭ, там обозначены и основные задачи.

В частности, речь идет о подготовке к процессу лицензирования эксплуатации энергоблока №1 БелАЭС, развитии системы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с учетом строительства БелАЭС, развитие надзорной деятельности за сооружением АЭС, изготовлением и приемкой оборудования, подготовка к надзору за вводом в эксплуатацию БелАЭС и другие задачи.