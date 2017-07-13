|
ГАИ о минском ночном ДТП, в котором погиб пешеход
14.07.2017 16:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Происшествие случилось в ночь на пятницу. Водитель, мужчина, 1985 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался со стороны улицы Филимонова в сторону улицы Калиновского. Недалеко от дома 131/1 по проспекту Независимости на дорогу вне перехода внезапно справа налево по ходу движения машины выбежал пешеход. Столкновения избежать не удалось.
"Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате этого дорожно-транспортного происшествия, пешеход скончался на месте происшествия. На данном участке были следующие дорожные условия: мокрый асфальтированный участок дороги, темное время суток и искусственное освещение", — рассказал Тагиров.
По факту смерти пешехода Следственный комитет возбудил уголовное дело, по части 2 статьи 317 — "нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека — Уголовного кодекса Беларуси". По информации следователей, водитель был трезв, состояние погибшего в момент аварии устанавливается. Назначен ряд экспертных исследований.
ГАИ в очередной раз напоминает участникам дорожного движения, особенно пешим, о необходимости пересекать проезжую часть только в специально отведенных местах и на разрешающий сигнал светофора.
Комментарий Руслана Тагирова слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности ночного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Независимости в Минске на радио Sputnik Беларусь рассказал инспектор отдела агитации и...
|
Архив (Разное)
Комментарии