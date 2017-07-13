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ГАИ о минском ночном ДТП, в котором погиб пешеход

14.07.2017 16:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Происшествие случилось в ночь на пятницу. Водитель, мужчина, 1985 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался со стороны улицы Филимонова в сторону улицы Калиновского. Недалеко от дома 131/1 по проспекту Независимости на дорогу вне перехода внезапно справа налево по ходу движения машины выбежал пешеход. Столкновения избежать не удалось.

"Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате этого дорожно-транспортного происшествия, пешеход скончался на месте происшествия. На данном участке были следующие дорожные условия: мокрый асфальтированный участок дороги, темное время суток и искусственное освещение", — рассказал Тагиров.

По факту смерти пешехода Следственный комитет возбудил уголовное дело, по части 2 статьи 317 — "нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека — Уголовного кодекса Беларуси". По информации следователей, водитель был трезв, состояние погибшего в момент аварии устанавливается. Назначен ряд экспертных исследований.

ГАИ в очередной раз напоминает участникам дорожного движения, особенно пешим, о необходимости пересекать проезжую часть только в специально отведенных местах и на разрешающий сигнал светофора.

Комментарий Руслана Тагирова слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Подробности ночного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Независимости в Минске на радио Sputnik Беларусь рассказал инспектор отдела агитации и...

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