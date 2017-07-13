В гамме Hyundai i30 появился стильный Fastback

Одновременно с i30 N в Hyundai рассекретили еще одного представителя модельного семейства i30 нового поколения — это i30 Fastback, который составит компанию уже выпускаемым хэтчбеку и универсалу.





И пускай термин «фастбек» в названии вас не смущает — то, что кажется седаном с сильно покатой крышей и коротким хвостиком багажника, корректнее называть лифтбеком: задняя дверь тут поднимается вместе со стеклом. При этом факт остается фактом — в гамме i30 появилась еще одна «пятидверка», которая смотрится гораздо симпатичнее исходного хэтчбека благодаря своему купеобразному силуэту.





Кстати, среди соперников своего «фастбека» корейцы скромно упоминают Mercedes CLA. В длину (4,45 м) i30 Fastback оказывается на 11 см длиннее хэтчебка i30 и на 13 см короче универсала — перед нами, как говорится, среднее звено в семействе. Высота кузова ради спортивности облика уменьшилась на 2,5 см.





Базовым мотором для i30 Fastback станет трехцилиндровый бензиновый турбоагрегат объемом 1 л, развивающий 120 лошадиных сил. Также в гамме будут 1,4-литровая турбо-«четверка» (140 сил), для которой кроме 6-ступенчатой «механики» полагается и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, любителям экономии адресуются версии с 1,6-литровым турбодизелем (95 и 110 сил), но они поступят в продажу позже бензиновых машин.





У европейских дилеров лифтбек i30 появится в декабре. Стоимость пока неизвестна.