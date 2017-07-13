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Не ее день. В Гомеле кассир одного из банков за один день дважды ошиблась на тысячу рублей
Очередную историю об ошибке, которая стоила кассиру банка нервов, бессонных ночей и крупной суммы анонсировали в УВД. За один день работница во время операции по обмену валюты дважды ошиблась и в общей сложности передала клиентам на 1 тысячу рублей больше, чем того требовалось. Теперь присвоивших лишние деньги ищет милиция.
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Оба инцидента произошли в один день — 4 июля. Сначала мужчина при обмене 95 тысяч российских рублей, воспользовавшись ошибкой кассира, получил и присвоил лишние 800 белорусских рублей.
Затем — неизвестная женщина при покупке 300 долларов США присвоила лишние 200 белорусских рублей.
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Очередную историю об ошибке, которая стоила кассиру банка нервов, бессонных ночей и крупной суммы анонсировали в УВД. За один день работница во время операции по...
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