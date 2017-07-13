300 уникальных авто съедутся на фестиваль SunDay под Гродно

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Крупнейший автомобильный фестиваль SunDay-2017 пройдет 15 июля в Каролино Гродненской области. Организаторы сообщают, что фестиваль бьет все предыдущие рекорды — заявлено 300 уникальных автомобилей из 7 стран.



© Sputnik Евгения Новоженина Выходные в Минске: куда сходить 15 и 16 июля

Помимо этого заготовлено множество развлечений для взрослых и детей, а также насыщенная музыкальная программа, для этого на фестивале установят 3 сцены. Хедлайнером вечерней программы станет группа "Ляпис-98" с Сергеем Михалком, а ночной — диджей Arston.

"Каждый час на сцене фестиваля будут демонстрироваться лучшие автомобили и разыгрываться ценные призы: от топлива и масла до регистратора и гироскутера", — рассказали организаторы.

Среди конкурсов главной сцены — "Эротическая мойка автомобилей", "Мисс SunDay-2017", "Самый громкий выхлоп", а также выступление профессиональных автозвуковых машин, которые попробуют перекричать мощную акустику сцены.

Яркости фестивалю должен привнести конкурс мастеров аэрографии, а также сама презентация редких машин.



© Фото: SunDay / Banifacyj Крупнейший автомобильный фестиваль SunDay-2017

На площади в 45 000 квадратных метров разместятся площадки для детей, скалодромы, тиры, виртуальные платформы, трассы для радиомоделей, карусели и батуты. Дети смогут почувствовать себя пилотами дрифткаров и выжать педаль акселератора до упора настоящих дрифт-корчей, а взрослые смогут проверить, каково это ехать на "козе" на мотоцикле. В распоряжении зрителей окажется большая зона питания с разнообразной кухней. Управлять фестивалем будет шесть ведущих.

Со всей Беларуси SunDay-2017 навестит 63 автоклуба. Разместиться можно будет в большом палаточном городке возле фестиваля, где будут обеспечены все удобства и охрана. Заселяться можно с 19:00 14 июля.

Программа фестиваля SunDay-2017:

12:00 Открытие фестиваля для зрителей

14:00 Начало работы ведущих (торжественное открытие)

14:10 Выход автоклубов

14:30 Конкурс "ЕдуНаСандей"

15:00 Номинация Ретро (под сопровождение РадиоГродно "Элемент-Ретро")

15:30 Конкурс "Яркий пример"

16:00 Номинация "Стэнс"

16:30 Номинация "Янгтаймеры"

17:00 Конкурс "Мисс SunDay"

17:30 Розыгрыш "Видеорегистратора"

17:40 Итоги "Аэрографии"

18:00 Розыгрыш "Гироскутера"

18:10 Конкурс "Выхлоп"

18:40 Номинация "Тюнинг"

19:00 Эротическая мойка "Битва городов"

19:30 Выезд Шоу-Каров

19:50 Конкурс "Приз Зрительских симпатий"

20:00 Лотерея от "Молочного мира"

20:10 Конкурс "Перекричи сцену", номинация "Автозвук"

21:30 Концерт "Ляпис-98" с Сергеем Михалком

23:00 Ночной Open Air (хедлайнер Arston)

5:00 Закрытие фестиваля

При этом отдельные программы сформированы для двух остальных сцен феста.

Стоимость билетов в предварительной продаже: 12 рублей. В день фестиваля: 15 рублей.

Где купить билет

1. Касса в Гродно на ул. 17 Сентября, 50 (возле Евроопта и Зоопарка). Время работы: ПН: с 11.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), ВТ — ПТ: с 8.00 до 19.00 без обеда, СБ: с 11.00 до 19.00 без обеда, ВС: выходной;

2. ТЦ "OldCity" на ул. Дубко, 17. Касса работает без выходных с 13:00 до 21:00.



© Фото: SunDay Схема заезда на фестиваль SunDay-2017

Заезд на фестиваль будет организован со стороны МЧС (через улицу Суворова). Выезд — только через микрорайон Барановичи. Местных жителей сотрудники ГАИ пропустят по дороге вдоль Юбилейного озера.

Посетителям на общественном транспорте:

1. Автобус "Облфилармония — Тарусичи":

Облфилармония: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00.

Из Тарусич в город: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30.

Цена билета: 78 коп.

2. Микроавтобусы "Облфилармония — Озеро "Юбилейное":

С 12:00 до 24:00 три микроавтобуса (по 8 мест) будут курсировать каждые 30 минут. На этом же маршруте будут работать 3 минивэна. У всех будут таблички "SunDay". При поддержке компании "Бертель".

Цена билета: 1 руб.

3. Автобус №40э "Улица Молодежная — Озеро "Юбилейное":

Табачная фабрика: 10:55, 12:00, 13:05, 14:10, 15:15, 16:20, 17:25, 18:55, 20:00.

С о.Юбилейное в город: 11:35, 12:40, 13:45, 14:50, 15:55, 17:00, 18:30, 19:35, 20:40.