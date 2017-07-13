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300 уникальных авто съедутся на фестиваль SunDay под Гродно
14.07.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Крупнейший автомобильный фестиваль
© Sputnik Евгения Новоженина
Помимо этого заготовлено множество развлечений для взрослых и детей, а также насыщенная музыкальная программа, для этого на фестивале установят 3 сцены. Хедлайнером вечерней программы станет группа "Ляпис-98" с Сергеем Михалком, а ночной — диджей Arston.
"Каждый час на сцене фестиваля будут демонстрироваться лучшие автомобили и разыгрываться ценные призы: от топлива и масла до регистратора и гироскутера", — рассказали организаторы.
Среди конкурсов главной сцены — "Эротическая мойка автомобилей", "Мисс SunDay-2017", "Самый громкий выхлоп", а также выступление профессиональных автозвуковых машин, которые попробуют перекричать мощную акустику сцены.
Яркости фестивалю должен привнести конкурс мастеров аэрографии, а также сама презентация редких машин.
© Фото: SunDay / Banifacyj
Крупнейший автомобильный фестиваль SunDay-2017
На площади в 45 000 квадратных метров разместятся площадки для детей, скалодромы, тиры, виртуальные платформы, трассы для радиомоделей, карусели и батуты. Дети смогут почувствовать себя пилотами дрифткаров и выжать педаль акселератора до упора настоящих дрифт-корчей, а взрослые смогут проверить, каково это ехать на "козе" на мотоцикле. В распоряжении зрителей окажется большая зона питания с разнообразной кухней. Управлять фестивалем будет шесть ведущих.
Со всей Беларуси SunDay-2017 навестит 63 автоклуба. Разместиться можно будет в большом палаточном городке возле фестиваля, где будут обеспечены все удобства и охрана. Заселяться можно с 19:00 14 июля.
Программа фестиваля SunDay-2017:
12:00 Открытие фестиваля для зрителей
При этом отдельные программы сформированы для двух остальных сцен феста.
Стоимость билетов в предварительной продаже: 12 рублей. В день фестиваля: 15 рублей.
Где купить билет
1. Касса в Гродно на ул. 17 Сентября, 50 (возле Евроопта и Зоопарка). Время работы: ПН: с 11.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), ВТ — ПТ: с 8.00 до 19.00 без обеда, СБ: с 11.00 до 19.00 без обеда, ВС: выходной;
2. ТЦ "OldCity" на ул. Дубко, 17. Касса работает без выходных с 13:00 до 21:00.
© Фото: SunDay
Схема заезда на фестиваль SunDay-2017
Заезд на фестиваль будет организован со стороны МЧС (через улицу Суворова). Выезд — только через микрорайон Барановичи. Местных жителей сотрудники ГАИ пропустят по дороге вдоль Юбилейного озера.
Посетителям на общественном транспорте:
1. Автобус "Облфилармония — Тарусичи":
Облфилармония: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00.
Из Тарусич в город: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30.
Цена билета: 78 коп.
2. Микроавтобусы "Облфилармония — Озеро "Юбилейное":
С 12:00 до 24:00 три микроавтобуса (по 8 мест) будут курсировать каждые 30 минут. На этом же маршруте будут работать 3 минивэна. У всех будут таблички "SunDay". При поддержке компании "Бертель".
Цена билета: 1 руб.
3. Автобус №40э "Улица Молодежная — Озеро "Юбилейное":
Табачная фабрика: 10:55, 12:00, 13:05, 14:10, 15:15, 16:20, 17:25, 18:55, 20:00.
С о.Юбилейное в город: 11:35, 12:40, 13:45, 14:50, 15:55, 17:00, 18:30, 19:35, 20:40.
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Хедлайнером вечерней программы станет группа "Ляпис-98" с Сергеем Михалком, а ночной – диджей Arston.
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