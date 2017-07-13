Тигренок редкого суматранского вида родился в зоопарке в Вашингтоне

По информации зоопарка, восьмилетняя тигрица по кличке Дамаи является представителем вида, находящегося на грани исчезновения. Детеныш у нее родился 11 июля.

Сейчас сотрудники зоопарка с помощью видеонаблюдения продолжают следить за тигренком и его мамой, которые находятся в специальном помещении. Если с детенышем будет все в порядке, их переведут в вольер.

Пол тигренка ветеринары еще не определили, поскольку опасаются тревожить животных.