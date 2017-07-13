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Тигренок редкого суматранского вида родился в зоопарке в Вашингтоне

14.07.2017 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации зоопарка, восьмилетняя тигрица по кличке Дамаи является представителем вида, находящегося на грани исчезновения. Детеныш у нее родился 11 июля.

Сейчас сотрудники зоопарка с помощью видеонаблюдения продолжают следить за тигренком и его мамой, которые находятся в специальном помещении. Если с детенышем будет все в порядке, их переведут в вольер.

Пол тигренка ветеринары еще не определили, поскольку опасаются тревожить животных.

 
 
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Суматранская тигрица родила в Смитсоновском национальном зоологическом парке, находящемся в Вашингтоне. Смотрите на видео, как мама ухаживает за своим детенышем...

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