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Жемыславльский дворец продан с аукциона за одну базовую

14.07.2017 16:53 — Разное | Tut.by  
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Усадьба Умястовских в Жемыславле продана с аукциона за одну базовую величину. Известно, что покупателем стала белорусская компания. Это уже третья попопытка продажи архитектурного объекта в Ивьевском районе. Уникальность усадьбы в том, что это точная уменьшенная копия королевского дворца Лазенки в Варшаве.

Ранее к этому объекту присматривались и другие покупатели. Один из них, иорданец, в 2015 году обещал заплатить за дворец 1,6 млрд неденоминированных рублей и даже внес первоначальный взнос за аукцион — 10 процентов от стоимости. Но иностранный инвестор исчез, а «Усадьба Умястовских» вернулась государству.



Новому владельцу усадьба досталась уже в аварийном состоянии — в 2012 году в здании был пожар, сгорела крыша. Ремонтом никто не занимался, поэтому внутри сохранились лишь немногие элементы декора: мозаичный пол на входе, дубовые стеновые панели, остатки мраморных каминов. А вот старинный паркет уже уничтожен — как и многое другое, что было в неплохой сохранности до пожара.


Ивьевский райисполком выставлял на аукцион усадьбу Умястовских с начальной ценой продажи равной одной базовой величине. Было подано 4 заявки, но к торгам осталась лишь одна компания. Покупателю усадьбы достанутся также еще и три хозяйственных строения и «многолетние насаждения» — 7 штук. По условиям аукциона, земельный участок предоставляется в аренду на 50 лет. Инвестору придется выполнить обязательные условия аукциона: в течение месяца подписать охранное обязательство, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию в течение 3 лет. После завершения реконструкции условиями аукциона предписывается «осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов в течение не менее 5 лет с даты ввода объектов в эксплуатацию».

Пока договор не подписан, имя покупателя не разглашается. Известно лишь, что это белорусская компания.

Мы следим за судьбой дворца в Жемыславле, поэтому в ближайшее время расскажем о новом владельце и его планах относительно его приобретения.

 
 
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