Самые дешевые новостройки - в Партизанском районе, массовая застройка идет в Первомайском

Весь этот год ценовая ситуация на столичном рынке новостроек была и остается стабильной, — утверждают эксперты. Нет ажиотажа, но спрос держится на высоком уровне. Этому способствуют как ценовое плато, так и акции, проводимые застройщиками, рассчитывающими, когда пора стимулировать продажи.

— Основная доля покупателей уже отошла от гонки за минимальной ценой. Люди больше внимания уделяют тому, с каким удобством они будут жить. Увеличилась доля тех, кто при выборе жилья учитывает не только цену квадратного метра, инфраструктуру и транспортную доступность, но и экологию района, — отмечают эксперты отдела консалтинга и аналитики ГК «Твоя столица».





— Первомайский район в последнее время занимает лидирующие позиции по количеству реализуемых проектов и по популярности среди покупателей новостроек. В Первомайском районе можно выделить 2 зоны интереса покупателей: первая, это район национальной библиотеки (ЖК «Маяк-Минска»), и вторая — лесной район Уручья (ЖК «Лiпень»). Если Маяк-Минска привлекает расположением, то Лiпень интересен как один из самых доступных по цене и экологически чистых жилых комплексов.

Но если при поиске квартиры вопрос до сих пор стоит только в цене, то согласно рейтингу, самые доступные по цене новостройки располагаются в Партизанском районе. Правда, выбор, мягко говоря, небольшой — в активной продаже сейчас только один дом. В будущем поблизости должны появиться еще дома, которые вместе образуют единый жилой комплекс. Цены стартуют с чуть более 800 USD за кв. м.

На втором месте ценового рейтинга районов Минска находится Ленинский район. Здесь также предложение новостроек весьма ограничено. Цены на квартиры в зависимости от количества комнат сильно разняться: однокомнатные от 915 USD за кв. м., трехкомнатные от 750 USD/кв. м. Сдача дома предполагается в конце 2017 г.

Экологическая обстановка в Ленинском районе гораздо лучше Партизанского — сказывается минимальное количество промышленных предприятий и наличие на территории района рекреационной зоны — Лошицкого парка.

Следующее место по среднему уровню цен делят между собой Октябрьский и Заводской районы. Различие в качественной структуре и количестве предлагаемых новостроек — несмотря на меньшую занимаемую площадь, в Октябрьском их больше, и можно выбрать из «Эконом» и класса «Стандарт». В то время как новостройки Заводского района относятся к классу «Эконом». Экология Заводского района всегда смущала покупателей жилья, в Октябрьском районе она значительно лучше.

Московский район предлагает покупателям в основном новостройки класса «Стандарт» (жилые комплексы «Мегаполис», «Грушевский посад», дома «Айрона» у метро Грушевка, «новая Грушевка»), за счет чего и средняя цена здесь уже значительно выше — порядка 1150 USD за кв. м. однокомнатных квартир, 1100 USD/кв. м. двухкомнатных и 1 045 USD/кв. м. трехкомнатных квартир. При этом выбор довольно большой: 14 проектов новостроек, а в каждом из проектов может быть несколько домов.

Большую часть площади Московского района занимает жилая застройка, в то время как на зеленые зоны приходится лишь порядка 2% или 50 га. Однако отсутствие мощных промзон в границах района делает его привлекательным для покупателей новостроек.

Покупатели квартир классами выше «Стандарта», обращают внимание на Фрунзенский, Советский, Первомайский и Центральный районы. Именно в этих районах сконцентрировано предложение новостроек классов «Комфорт» и «Престиж».

Впрочем, во Фрунзенском районе можно найти новостройки всех классов качества, по ценам от 900 USD до 1 900 USD за кв. м. Самые доступные (до 1 000 USD за кв. м.) располагаются в районе улиц Налибокской, Шаранговича. Продолжаются продажи квартир в жилом комплексе «Каскад», доступно предложение квартир в клубном доме по ул. Короля 8.

Что касается экологической составляющей, то степень озеленения Фрунзенского района одна из самых низких по городу. К тому же водных объектов практически нет. Несмотря на размещение в составе района ТЭЦ и Минского завода отопительного оборудования, за счет преобладающего направления ветров с северо-запада на юго-восток, жители Фрунзенского района практически не испытывают дискомфорта от производственного соседства.

Центральный район считается самым дорогим. Это обусловлено тем, что на его территории в настоящее время строятся новостройки только классов «Стандарт» (цены от 900 USD/кв. м.), «Комфорт» (цены от 1 150 USD/кв. м.) и «Престиж» (цены от 1 350 USD/кв. м.). Именно в этом районе можно найти предложение квартир, из окон которых открывается вид на Свислочь и водохранилища.