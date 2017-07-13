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Hyundai представила соперника VW Golf GTI: 275 лошадиных сил и 6 секунд разгона до "сотни"

14.07.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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Знакомьтесь, хэтчбек Hyundai i30 N — первенец в линейке «заряженных» моделей корейского производителя. Все будущие «зажигалки» от Hyundai также получат литеру N в обозначении.


Корейская новинка будет доступна сразу в двух версиях — обе получат под капот двухлитровый бензиновый турбодвигатель, пару которому составит 6-ступенчатая «механика». У стандартной версии i30 N отдача мотора составит 250 лошадиных сил, а с пакетом Performance, куда помимо всего прочего входят 19-дюймовые колесные диски и усиленные тормоза, — 275 сил. До 100 км/ч такая «пятидверка» способна разогнаться за 6,1 секунды, максимальная скорость достигает традиционные для машин такого рода 250 км/ч.


От стандартного хэтчбека i30 N-версия отличается обвесом с более агрессивными на вид бамперами и задним спойлером, а также уменьшенным на 4 мм дорожным просветом.


В распоряжении i30 N — новая адаптивная подвеска с пятью различными алгоритмами работы (Eco, Normal, Sport, N и N Custom). С помощью кнопок на руле водитель также может изменять параметры работы силового агрегата, настройки усилителя руля и системы стабилизации.


Премьера i30 N состоится на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, прием заказов на новинку европейские дилеры начнут уже 17 июля — причем это будут хэтчбеки «стартовой» серии First Edition (от 30 900 евро), окрашенные в цвет Performance Blue и с расширенным оснащением.

 
 
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Hyundai i30 N стал первой моделью в линейке "заряженных" моделей марки. Под капот хэтчбека устанавливается двухлитровый турбомотор мощностью 250 или 275 "лошадок", а время...

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