С 1 августа парковка в Galleria Minsk почти для всех будет платной

С 1 августа в ТРЦ Galleria Minsk парковка станет платной — через две недели только 15 минут парковки будут бесплатными. За первые 4 часа нужно будет платить 2 рубля, каждый следующий час — по 1 рублю, сообщает CityDog .



Фото: Павел Мурашко

Как рассказал менеджер по работе паркинга ТРЦ Galleria Minsk, парковку изначально планировали делать платной, бесплатно она работала в тестовом режиме. На вопрос связаны ли новые правила с тем, что некоторые минчане оставляют свои авто в ТРЦ Galleria Minsk на ночь, менеджер ответил утвердительно.



Фото из твиттера Павла Девятова

«На парковке есть несколько автомобилей, которые стоят тут месяцами. Пока парковка была бесплатной, мы никаких мер к хозяевам этих машин не применяли. После 1 августа через ГАИ будем просить их убрать авто или заключить договор аренды».

Как заверил нас сотрудник парковки ТРЦ Galleria Minsk, бесплатно парковкой смогут воспользоваться ветераны ВОВ, люди с ограниченными физическими возможностями и местные жители: «Решeние об этом будет принимать руководство центра».